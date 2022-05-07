Türkiye Gazetesi

Gizemli hepatit virüsü şimdiye kadar 200’den fazla çocukta ve birçok ülkede görüldü, nedeni ise henüz bilinmiyor. Endişeler devam ederken çocukları etkisi altına alan virüs hakkında pek çok bilgi merak ediliyor. CDC ise virüsün sebebini araştırıyor.

EVCİL HAYVANLARDAN BULAŞMIŞ OLMA İHTİMALİ

CDC'nin bulaşıcı hastalıklardan sorumlu müdür yardımcısı Dr. Jay Butler, eyaletlerin sağlık departmanlarıyla 5 çocuğun hayatını kaybettiği hepatit vakaları üzerine ortak bir çalışma yürüttüklerini, hastalığın "evcil hayvanlardan bulaşmış olma ihtimalini" araştırdıklarını belirtti.

Butler, Ekim 2021'den bu yana nedeni bilinmeyen hepatit vakalarıyla ilgili şikayette bulunan çocukların yüzde 94'ünün hastaneye kaldırıldığını ve yüzde 14'ünün karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu söyledi.

CDC yetkilisi, doktorlar ve halk sağlığı yetkililerine, karaciğer enzimleri yükselmiş 10 yaşın altındaki benzer çocuk vakaları olup olmadığını bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Merkez, 21 Nisan'da da doktorları Alabama'da 9 çocukta görülen sıra dışı hepatit vakaları kümesi konusunda uyarmıştı.

GİZEMLİ HEPATİT VİRÜSÜ GLOBAL SALGINA DÖNÜŞEBİLİR Mİ?

CDC'nin uyarısı, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan açıklanamayan hepatit vakalarıyla hastanelere gelen düzinelerce çocukla ilgili raporların ardından geldi.

Hastalığa yakalanan çocukların çoğunda, yorgunluk, iştahsızlık, kusma, ishal, karın ağrısı, koyu renkli idrar, açık renkli dışkı ile ciltlerinde ve gözlerinde sararma gibi belirtiler görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü Küresel Hepatit Programı'nda çalışan Dr. Philippa Easterbrook, 1 Mayıs itibarıyla 20 ülkede salgınla bağlantılı 228 olası vaka olduğunu ve 50'den fazla vakanın araştırıldığını kaydetmişti.

GİZEMLİ HEPATİT VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Nedeni belirlenemeyen hepatit hastalığı daha çok ateş olmadan kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle ortaya çıkmaktadır. Şu ana kadar salgın olarak değerlendirilmeyen bu hepatit hastalığında adenovirüs oranındaki artışa dikkat çekilmektedir. 80’den fazla virüsten oluşan adenovirüsler tüm sistemleri tutabilmektedir. Adenovirüs, hastalarda farklı şikayetlere neden olabilmektedir. Bazı hastalarda konjonktivit (kırmızı göz hastalığı), bazı hastalarda ateş ve orta kulak iltihabı şeklinde kendini belli eden adenovirüsler; zatürre, üst solunum yolu enfeksiyonu, ishal, karın ağrısı, hemorajik sistit, menenjit gibi ağır tablolara neden olabilmektedir.

Gizemli hepatit nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? Türkiye’de gizemli hepatit virüsü var mı? İlk olarak İngiltere’de ortaya çıkan ve tüm dünyada günden güne artan gizemli hepatit endişesi büyüyor. Şimdiye kadar 200’den fazla çocukta görülen gizemli hepatit virüsünün nedeni ise bilinmiyor. Peki, gizemli hepatit virüsü belirtileri neler, korunmak için nelere dikkat etmeli?

DSÖ’den gizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı: Kusma, ishal, karın ağrısı varsa dikkat! Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'da çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit vakalarına karşı uyarı yaptı. Örgüt; kusma, ishal, karın ağrısı gibi virüsün belirtilerini taşıyanlara ‘standart hijyen kurallarını uygulama’ tavsiyesinde bulundu.

Gizemli hepatit kabusu yayılıyor… Uzmanı uyardı: Türkiye’de görülme riski olası! İşte korunmak için öneriler Tam covid bitti derken bu kez de gizemli hepatit virüsü salgını korkuya neden oldu. İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'da çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit vakalarının Türkiye’de görülme riski var mı? Korkutan virüs ülkemize de sıçrayabilir mi? İşte detaylar…