Türkiye Gazetesi

Her damlası faydalı olan zeytinyağının gerçeğini bulmak zorlaştı. Zeyinyağında oynanan oyunlar ve piyasada usulsüz şekilde üretilen ürünler duyanları şaşırtıyor. İçlerine pek çok tehlikeli madde karıştırılarak elde edilen zeytinyağlar ise ölüme sebep olabiliyor. Peki, zeytinyağının gerçeği nasıl ayırt edilir? Yenişafak’a konuşan uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulunarak zeytinyağı satın alırken dikkat edilmesi gereken detaylar konusunda bilgi veriyor.

RENGİ KALİTESİNİN GÖSTERGESİ DEĞİL

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Zeytinyağı Kalite Uzmanı Ümmühan Tibet, zeytinyağından daha çok hile yapılan başka gıda ürünün olmadığını söyledi. “Zeytinyağı adı altında her şey olabilir” diyen Tibet, “Pamuk yağı konuluyor, buna natürel sızma deniyor ama içindeki ürün sızma kalitesinde olmuyor. ‘Yeşil zeytinyağı daha faydalıdır’ gibi bir algı var. Oysa zeytinyağının rengi kalitesinin göstergesi değildir. Tüketicideki bu algı nedeniyle, yağlara yeşil boya konuyor. İyi bir zeytinyağı, harika bir yeşil zeytin kokusunu içerir. Hoşa gitmeyen koku içermez” dedi.

Yemek yaparken sık sık kullanılan ve salatalara da katılan zeytinyağının sahtesi tehlike saçıyor...

‘SAF ZEYTİNYAĞI DONAR, DONMUYORSA KARIŞIKTIR’ ALGISI YANLIŞ

Zeytinyağının kalitesiyle gündeme gelmesini istediklerini belirten Tibet, “Doğru bilinen çok yanlış var. Zeytinyağı ısıtılmaz ya da yemek yapılmaz diye bir algı var. Aslında zeytinyağının da yanma noktası diğer bitkisel yağlar gibi. Yemek yaparken mutlaka zeytinyağı kullanılmalı. Çünkü en sağlıklı yemeği, zeytinyağıyla yaparız. Mutlaka zeytinyağı kullanılmalı. ‘Saf zeytinyağı donar, donmuyorsa karışıktır’ algısı yanlıştır. Birçok nedeni olabilir. Natürel sızma zeytinyağı asla işlem görmez. Toplanır, kırma, yoğurma işlemi yapılır. Markette satılan ürünler proses ürün gibi algılanmamalıdır. Kelime anlamı zaten doğaldır. Zeytinyağı hiçbir bitkisel yağla karıştırılamaz” diye konuştu.

DİKKAT, İNTERNET ÜZERİNDEN SAHTESİ SATILIYOR

Büyük marketlerde taklit ürünün satılamayacağına dikkat çeken Mümsad Mutfak Ürünleri Ve Margarin Sanayicileri Derneği Başkanı Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, “Zeytinyağı çok taklit edilen bir üründür. İnternet üzerinden; çok fazla taklit ve merdiven altı satış yapılıyor. Ayrıca, yol kenarından, köylerden alınan yağların daha sağlıklı olduğu düşünülüyor ama maalesef onlarda da taklit olabiliyor. Aslında, marketlerde satılan büyük firmalarda taklit ürün olmaz. Çünkü büyük markalar cezayı göze alamaz. Zeytinyağının içine pamuk yağı gibi benzer profilli birçok yağ katılır. Büyük markalarda buna rastlamazsınız. Bakanlık onayı olmayan ürünlerde taklit yüksektir” dedi.

Canan Karatay'dan zeytinyağı tavsiyesi: Ana sütü gibidir, için Prof. Dr. Canan Karatay zeytinyağı ile ilgili sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Karatay, vücuda ilaç gibi geldiği söylenen zeytinyağını her gün mutlaka tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Araştırmalarla kanıtlandı: Zeytinyağı, kanser riskini azaltıyor Zeytinyağının faydaları yıllardır dilden dile dolaşıyor. Yapılan yeni bir araştırma ise zeytinyağının ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Çalışmada zeytinyağı tüketenlerin kansere yakalanma riskinin yüzde 31 daha az olduğu ortaya çıktı.

Faydaları bir kez daha kanıtlandı: Zeytinyağı, kanserden bile koruyor Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, zeytinyağının ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Çalışmada zeytinyağı tüketmenin kanser, kalp ve solunum yolu hastalıklarının yanı sıra bunama gibi pek çok soruna da çare olduğu açıklandı.