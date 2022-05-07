Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği tavsiyelerle gündemden düşmüyor. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, hastalıklara karşı her zaman doğal yöntemleri öneriyor. Bazı önerileri tartışmalı olsa da gündemden düşmeyen Karatay, bu sefer Omega-3 içeren besinleri önerdi.

Canan Karatay, "Omega-3 yağları büyümemize, ürememize ve yaşamamıza yardımcı olurlar." diyerek besinlerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. "Karatay Mutfağı" kitabında doğal Omega-3 içeren besinleri tavsiye ediyor.

CANAN KARATAY'A GÖRE OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER

Ketentohumu

Semizotu

Kabak ve ayçiçeği çekirdekleri

OMEGA-3'ÜN FAYDALARI

Beyin gelişimine ve göz sağlığına iyi gelir.

Büyüme ve gelişmeyi destekler.

Kalp sağlığına iyi gelir.

Cilt kanseri riskini azaltır.

Kolesterol ve trigliseridi düşürür.

İyileşmeyi hızlandırır, bağışıklığı güçlendirir.

Uzun süre tok kalmanızı sağlar, iştahı dengeler.

Vücutta yağların yakılmasını kolaylaştırır.

Kan şekeri ve insülin seviyesinin dengelenmesini sağlar.

Damar sertliği, hipertansiyon, kalp-damar tıkanıklıkları, kalp krizi ve felç hastalıklarını önler

Kilo alma ve obeziteyi önler

İleri yaşlarda görülen vücut ağrılarını önler

Canan Karatay işin sırrını paylaştı: Söylediklerini yapan hastalık nedir bilmiyor 2019 yılında hayatımıza giren koronavirüs ile birlikte sağlıklı beslenme ve bağışıklığı güçlü tutmanın önemi daha da arttı. Sağlıkla ilgili yaptığı paylaşımlar ve söylediği sözler çok konuşulan Prof. Dr. Canan Karatay, hasta olmamanın sırrını paylaştı. İşte ünlü profesörden altın değerinde tavsiyeler…

Canan Karatay tek tek açıkladı: İşte genç kalmayı sağlayan doğal kolajenler Prof. Dr. Canan Karatay ramazan için verdiği tavsiyelerle gündeme gelirken çoğunlukla kadınların kullandığı kolajen hap konusunda uyarıda bulundu. Karatay 'reklamlara kanmayın' diyerek doğal kolajenin kelle paça olduğunu açıkladı

Canan Karatay 'her evde var' diyerek uyardı: Tüketmeyin, bağımlılık yapıyor Prof. Dr. Canan Karatay sağlıkla ilgili yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Karatay paketli gıdaların her evde olduğunu vurgulayarak 'Tüketmeyin, bağımlılık yapıyor' dedi.