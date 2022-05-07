Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda olumlu gidişata yeniden dönüldüğü görüldü. Öyle ki vaka sayısı yönünü aşağı çevirdi. Vefat sayısı ise düne nazaran artış kaydetti.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 102 bin 242 Covid-19 testi yapıldı, 1661 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 1843 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 540 bin 208 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Koronavirüs geçirenler dikkat! Uzmanı Covid-19 sonrası 'risk artıyor' diyerek uyardı: Takibini mutlaka yapın 6,22 milyon kişinin ölümüne yol açan ve 510 milyon kişiyi enfekte eden Covid-19 virüsü etkisini yitirmeye başladı. Ancak koronavirüs atlatanları bazı tehlikeler bekliyor, uzmanlar bu tehlikelerle ilgili uyarılar yapmaya devam ediyor.

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