Türkiye Gazetesi

Gıda ve İlaç İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD’de Johnson & Johnson şirketinin COVID-19 aşısının kullanımı kısıtlandı. Artık bu aşıyı yalnızca diğer COVID-19 aşılarına erişimi olmayan veya almak istemeyen 18 yaş ve üstü kişiler kullanabilecek. Söz konusu koronavirüs aşısı ülkemizde kullanılmıyor.

FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, kan pıhtılaşması vakaları nedeniyle uzun süredir J&J COVID-19 aşısı olan kişileri izliyor. İki kurum da bugüne kadar dokuz ölüm de dahil olmak üzere aşıyla bağlantılı 60 TTS vakasını onayladı. FDA’nın açıklamasına göre, veriler uygulanan bir milyon doz J&J aşısı başına 3.23 TTS vakasının ve 0.48 TTS ölümünün gerçekleştiğini gösteriyor.

KAN PIHTILARI BİRLEŞEREK DAMARLARI TIKIYOR

Kan pıhtılarının artarak birleşmesi nedeniyle kan damarlarını tıkamasına trombositopeni sendromlu tromboz (TTS) denilmekte. Kan pıhtısının beyni etkilediği, örneğin kanın beyinden dışarı akmasını önleyen nadir fakat yaşamı tehdit eden bir inme türü olan serebral venöz sinüs trombozu (CVST) gibi durumlar özellikle tehlikelidir.

BBC Türkçe’nin geçmiş tarihli bir haberine göre, tek doz uygulanan Johnson & Johnson aşısı, normal buzdolabı soğukluğunda saklanabildiği ve Güney Afrika varyantına karşı diğer aşılara kıyasla daha yüksek koruyuculuk sağladığı için iyi bir alternatif olarak gösteriliyor. AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ortaklığında geliştirdiği koronavirüs aşısı da kan pıhtılaşması vakalarını artırdığı için bazı ülkelerde yasaklanmış veya kısıtlanmıştı.

Pekin'de Covid-19 tedbirleri: Okullar kapatıldı, merasimler yasaklandı Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs önlemleri geri geldi. Okullar kapatıldı, merasimler yasaklandı. Karantinadan korkan halk ise stokçuluğa yönelerek market raflarını boşalttı.

Koronavirüs geçirenler dikkat! Uzmanı Covid-19 sonrası 'risk artıyor' diyerek uyardı: Takibini mutlaka yapın 6,22 milyon kişinin ölümüne yol açan ve 510 milyon kişiyi enfekte eden Covid-19 virüsü etkisini yitirmeye başladı. Ancak koronavirüs atlatanları bazı tehlikeler bekliyor, uzmanlar bu tehlikelerle ilgili uyarılar yapmaya devam ediyor.