Türkiye Gazetesi

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Tedavi edilmezse ölüme kadar varan sonuçları olan yeme bozukluklarının ergenlik ve ilk gençlik döneminde ortaya çıktığını söyleyen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Raziye Dut, anne babaları uyararak “Psikolojik etkiler yeme bozukluğunun gelişiminde önemli bir rol oynar. Reklam ve medya, bir kişinin vücudunun “nasıl” görünmesi gerektiği konusunda karışık mesajlar iletir. Ergenlik çağındaki çocuğunuzda yeme bozukluklarının belirtilerini veya sebeplerini fark ederseniz hemen bir uzmana ulaşın” dedi. Yeme bozukluklarının en yaygın türleri arasında bulimia nervoza, anoreksiya nervoza, tıkınırcasına yeme bozukluğu, kâğıt peçete ve toprak gibi gıda olmayan maddelerin yenmesi gibi bozuklukların bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Du­t “Yeme bozukluklarının belirtileri türüne göre değişiklik gösterebilir. Aslında yeme bozukluğu olan kişilerin yaklaşık yüzde 50’si aynı zamanda duygu-durum bozukluklarından da muzdariptir. En önemli fiziki belirtileri, fark edilebilir kilo dalgalanmaları, adet düzensizlikleri, konsantrasyon bozukluğu, hâlsizlik/bayılma, sindirim sistemi problemleri, uyku bozuklukları, aşırı fiziki aktivite ve cilt kuruluğudur” dedi.

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