Türkiye Gazetesi

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Kalp krizi, kısırlık ve felce sebep olan yasaklanmış vücut geliştirme hapları internetteki ünlü sitelerde ucuz fiyattan pazarlanıyor. Hapların 13 yaşından küçük çocuklar tarafından da satın alındığı bildiriliyor. Testosteron gibi görünen ve kas büyümesinden sorumlu reseptörlere bağlanarak kas gelişimini sağlayan bu kimyasallar, seçici androjen reseptör modülatörleri (SARM) olarak adlandırılıyor. Kas erimesi olan hastalar için geliştirilen bu ilaçlarınsağlıklı kişilerde kullanılması istenmeyen sonuçlara sebep oluyor. İllegal yollardan elde edilen ve insanların gizlice kullandıkları bu ilaçlar, son birkaç yıldır vücut geliştirme dünyasında oldukça popüler. Uzmanlar kas yapımını destekleyen steroidler gibi çalışan SARM’ların olumsuz etkilerinin iki hafta içinde ortaya çıkabileceğini belirterek bu ilaçların vücut geliştirmede kesinlikle kullanılmaması uyarısında bulunuyor. Uzmanlar uzun dönemde bu ilaçların kolesterol seviyelerinde ve karaciğer fonksiyonunda olumsuz değişikliklere sebep olabileceğini, kısırlığa yol açabileceğini, kalp krizi ve felç riskinin artması, akut karaciğer hasarı ve miyokardit olarak bilinen akut kalp kası iltihabına sebep olabileceğini bildiriyor.

10 milyon TL’lik kaçak vücut geliştirme ilacı ele geçirildi İzmir'de piyasa değeri 10 milyon TL olan kaçak vücut geliştirme ilaçlarına polis el koydu. Operasyonda gözaltına alınan dört kişi cezaevine gönderildi.