Türkiye Gazetesi

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Koronavirüs salgını ile mücadelede bireysel tedbirlerin başında gelen maskelerin, pandemi sonrasında bütün dünyada ciddi bir atık problemine sebep olduğunu söyleyen Hifyber Genel Müdürü Ahmet Özbecetek, pandemi sürecinde kullanılan ve rastgele çevreye atılan maskelerin, plastik atıklardan sonra tabiatı en fazla tehdit eden kirletici sınıfında yer aldığını açıkladı. Dünyada her ay 129 milyar maske kullanıldığını ve tahminlere göre Avrupa'da maskeden kaynaklı atık miktarı günde yaklaşık 445 milyon oldğunu söyleyen Özbecetek “Çoğunlukla polipropilen malzemeden üretilen tek kullanımlık maskeler, genellikle denizlerdeki hayata zarar veren mikroplastiklere dönüşüyor. Tek bir adet yüz maskesinden denizlere, günde 173 bin mikrofiber salınabiliyor. Tek bir maskenin tamamen yok olması 450 sene kadar sürebiliyor” dedi.

Maske kalksa da üretime devam Salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle pandeminin başında fahiş fiyatlara satılan maske ve dezenfektanlar normal seviyesine geldi. Maske üreticileri ise kullanım zorunluluğu kalkmasına rağmen yeni varyantların çıkabileceği ihtimaline karşı fabrikaların üretime devam ettiğini açıkladı.

Bir dönem sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kapalı mekanda maske zorunluluğu kalktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı saat 12:30 sıralarında başlamıştı. Alınan kararların merakla beklendiği kritik toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı. Erdoğan, "Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek" dedi.