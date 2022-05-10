Türkiye Gazetesi

23 yaşındaki Caymi Studnicka, 9 yaşındayken ayak bileğini kırdı. Ağrılarıyla baş etmek için ağrı kesici kullanmaya başladı. Kullandığı ilaçlar bağımlılık yapınca 18 yaşında rehabilitasyona giderek bu bağımlılıktan kurtuldu ancak çürüyen dişleri için artık çok geçti.

BİR YIL İÇİNDE TÜM DİŞLERİ ÇÜRÜDÜ

Studnicka, ilk önce öndeki dişinin çürüdüğünü fark etti. Çok geçmeden bir yıl içinde dişleri hızla çürüdü ve kırılmaya başladı. Chicago'da yaşayan genç kız, tüm dişlerini çektirmek ve takma diş yaptırmak zorunda kaldı. Diş hekimi genç kıza sorunların kendisinin de bağımlı hale geldiği reçeteli ağrı kesicilerden kaynaklandığını söyledi.

“EKMEK YERKEN BİLE DİŞLERİM KIRILIYORDU”

Çocukken ağrılarıyla baş etme konusunda yalnız bırakıldığını belirten Studnicka, kırılgan kemikleri olduğunu ve yaşadığı ilk kırılmadan sonra, ağrı kesicileri almaya devam ettiğini anlattı.

Genç kız yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: “15 yaşındayken, 3-4 saatte bir ağrı kesici almadan bir gün geçiremediğim için bağımlı olduğumu fark ettim. Ertesi yıl, dişlerimde sık sık yemek yememe neden olan sorunlar baş gösterdi. 18 ay boyunca dişlerim kırılmasına ve çürükler oluşmasına rağmen hayatıma devam etmeye çalıştım. 18 yaşındayken rehabilitasyona giderek ilaç bağımlılığından kurtulmak için adım attım. Çok kilo verdim. Ardından bir dişçiye gittim çünkü yemek yiyemiyordum, ekmek bile dişlerimde kırılmaya neden oluyordu.

Genç kızın son hali...

“YILLARDIR İLK KEZ MUTLUYUM”

Genç kız hayatını değiştirmek için takma diş yaptırdı. Büyük bir çaba göstererek tedaviye başladı ve yeni dişlerine kavuştu. Bağımlılıktan kurtulan ve sağlığına kavuşan genç kız “Artık hayatımı ilaç bağımlısı ya da acı içinde yaşamadığım için yıllardır ilk kez mutluyum” diyor.

İçtiği ağrı kesici sonu oldu Ağrı kesici olarak evlerden eksik olmayan bazı ilaçlar tehlikeli olabilir. Nitekim, Samsun'da bir kadın ağrı kesici olarak içtiği ilaçtan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kontrolsüz kullanılan ağrı kesiciler şifa değil zarar! Kontrollü alındığında şifa olan ağrı kesiciler hekim tavsiyesiyle alınmadığında fayda sağlamıyor. Ülkemizde 10 milyondan fazla insanın kronik baş ağrısı yaşadığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Nihat Mustafayev, ağrının nedeninin ağrı kesiciler olabileceğine dikkat çekiyor.

Diş ağrısını geçirmek için ağrı kesici içen genç evinde baygın bulundu Antalya’nın Manavgat ilçesinde kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki otel çalışanı, diş ağrısı nedeniyle kullandığı ağrı kesiciler yüzünden baygınlık geçirdi.