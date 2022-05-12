Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

İnmenin ülkemizde sakatlığa yol açan önemli sebeplerden biri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Topçuoğlu, inmenin ülkemizdeki ölüm sebepleri arasında üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

İnmenin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun topluma hatırlatılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Topçuoğlu "Ancak inme tedavisinde başarı olayın erken döneminde uygulanması hâlinde mümkündür. En iyi bilenen belirtiler “yüzde kayma”, “konuşma bozukluğu” ve “kolda güçsüzlük”tür. El, bacak veya vücudun bir veya iki tarafında kuvvet kaybı, görme kaybı, baş dönmesi, dengesizlik, çift görme, beceriksizlik, istemsiz hareket ve yürüyememe inme sonucu gelişebilir. Eğer belirtilerden biri varsa en kısa zamanda inme merkezine varılabilmesi için hemen 112 aranmalıdır" dedi.

Ses kısıklığı şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı Ahmet Dinç, ses kısıklığı şikayetiyle hastaneye başvurdu, yapılan tetkiklerde gırtlak kanseri olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdı. Yapılan tedavi sonrası sağlığına kavuşan Dinç “Şimdi çok iyiyim” dedi.