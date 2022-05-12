Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Yapılan son çalışmalar Türkiye’de dört milyonun üzerinde astım hastası bulunduğuna, yani hastalığın her 100 kişiden beşinde görüldüğüne işaret ediyor. GSK Türkiye’nin katkısıyla düzenlenen basın toplantısında kronik bir hastalık olması sebebiyle astımın tedavisinin olmadığının düşünülmesinin tehlikeli bir yanılgı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mungan, hastalığın kontrol altına alınması sayesinde astımlıların da hayatlarını normal şekilde sürdürebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Mungan, "Astım kronik bir hastalıktır. Tedavideki amaç hastalığı tamamen ortadan kaldırmak değil, belirtilerinin kontrol altına alınması ve hastanın yaşamının normale en yakın şekilde devam ettirilmesidir. Uygun ilaç tedavisinin verilmesi ile astım belirtileri kontrol altına alınabilmektedir" dedi.

Astımı tamamen ortadan kaldıran bir ilaç tedavisi yok Dünya Sağlık Örgütü’ne göre tüm dünyada 339 milyon kişinin astımı olduğu tahmin ediliyor ve dünyada her yıl 400 binden fazla astıma bağlı ölüm olduğu biliniyor. Peki, astım nasıl bir hastalık, tedavi edilebilir mi? Astımı kontrol altında tutmak için neler yapılabilir? İşte en merak edilen soruların cevapları…