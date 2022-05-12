Türkiye Gazetesi

Organ nakli ve bağışı konusunda bilgi veren İstanbul (Kuzey Marmara) Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Gültekin Hoş, “Organ naklinde dünyada hak ettiğimiz başarıya kavuştuk. Organ bağışında aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Sağlıkçılar, hastaları bir nefes daha alsın diye çalışır. Ölümü kesinleşen bir naaş, ölümü bekleyen bebek veya çocuk 8-9 kişiye hayat oluyor. Toplumsal farkındalığı arttırmamız gerekiyor” dedi.



Pandemi nedeniyle organ bağış oranlarının düştüğü ifade edilirken, uzmanlar vatandaşların organ bağışı ve organ nakli konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan İstanbul (Kuzey Marmara) Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Gültekin Hoş, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Toptaş, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doku ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Cem Kahraman da organ nakli ve bağışı konusuna ilişkin bilgi verdi.

“Organ nakliyle ilgili çalışmaları hızlandırmamız lazım”

Organ nakli konusunda Türkiye'nin çok önemli bir mesafe kat ettiğini ifade eden İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Toptaş, hastanelerinde de önemli çalışmalar gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Toptaş, “Sağlık Bakanlığı'nın organ bağışıyla ilgili kurduğu mükemmel bir sistem var, insanları zengin, fakir, dil, din, ırk ayrımı yapmadan oluşturduğu hakikaten çok güzel bir sistem var. O sistem çok iyi işliyor. Özellikle böbrek nakli bekleyen hastaların sayısının yüksek olmasının sebebi bu hastaları diyalizle yaşatabilmemiz fakat diğer hastalarımızın sayılarının az olmasının sebebi de yeterince organ bulamayıp hastaları kaybetmemiz. Eğer bu hastalara yeterince donör bulabilirsek sayılarımız hızlıca düşecektir. Organ nakliyle ilgili donör bulmayla ilgili sorunlarımız hala devam ediyor. Özellikle pandeminin gölgesinden kurtulduğumuz bu günlerde tekrar organ naklini gündeme getirip organ nakliyle ilgili çalışmaları hızlandırmamız lazım. Biz de hastane olarak bunlarla ilgili olarak çalışmalarımızı hızlandırdık, sonuç da almaya başladık” dedi.

“Organ naklinde dünyada hak ettiğimiz başarıya kavuştuk”

Tüm sağlık çalışanlarının vatandaşların sağlıkla hayatlarına devam edebilmeleri için özveriyle çalıştıklarına dikkat çeken Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan İstanbul (Kuzey Marmara) Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Gültekin Hoş, “Organ naklinde dünyada hak ettiğimiz başarıya kavuştuk. Organ bağışında aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyoruz, bütün hekimlerimiz, hemşirelerimiz hastaları bir nefes daha alsın diye çalışıyor. Yaşarken insanların en iyi tedavisini alması için bütün yoğun bakım profesyonellerimiz elinden geleni yaparlar ama beyin ölümünden sonra organ bekleyen 8-9 hayata organ gider. Ulusal bekleme listemizde 25 bin ila 30 bin arası farklı organlar olmak üzere insanlar var. Bunların arasında çocuklarımız, gençlerimiz var. Biz bu bağışlanabilecek organları bir taraftan bağışlamayıp toprak ederken onları bekleyen insanlarımızı kaybedebiliyoruz. Toplumsal farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Kendiniz karaciğer bekleseniz ve ölüme haftalarınız, günleriniz kalsa, çocuğunuz kalp beklese ve ölüme günleriniz kalsa siz bir yerlerde birileri ölmüş bir yakınının organlarını bağışlasın ister misiniz?” şeklinde konuştu.

“Birileri annesiz, babasız kalmasın ya da evlatlarımız ölmesin diye çabamız”

Vatandaşların bu konuda bilinçli davranmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doku ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Cem Kahraman şöyle konuştu: “Eğer hastanemizde, yoğun bakımımızda bir beyin ölümü gerçekleşirse biz devreye giriyoruz. Organın en optimum şartlarda, en ihtiyaç duyan hastamıza takılması için tüm süreçleri yönetiyoruz. Amacımız, özellikle böbrek nakli bekleyen çocuklarımızın, diyalize girdikleri sürede kaybettikleri vakitleri okula, eğitime ayıramadıkları vakitleri, arkadaşlarından zaman olarak geri kaldıkları vakitleri onlara verebilmek. Tüm hedefimiz, motivasyonumuz bekleme listelerinde her geçen gün artan çocuklarımızın insanlarımızın bizim vatandaşlarımızın o bekleme listelerinden artık sağlıklı bir şekilde nakil olarak çıkmalarını sağlamak. Organlarımızın toprağa karışmasındansa birileri kurtarabilelim, yaşatalım. Birileri annesiz, babasız kalmasın ya da bizim insanlarımızın evlatları ölmesin diye çabamız”