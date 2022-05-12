Türkiye Gazetesi

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde iz bırakmayan ameliyat yapıldı. İlk defa uygulanan yöntemle 65 ile 59 yaşındaki iki hastadan dikiş izi olmadan rahim ve yumurtalık alma operasyonu gerçekleştirildi. KTÜ Farabi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Ömer Demir, hastalardan birisinin organ sarkması diğerinin ise karın ağrısı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu, yapılan tetkiklerde kitle belirlendiğini söyledi.



Demir, her iki hastanın da VNOTES tekniği ile herhangi bir kesik ya da yara olmadan ameliyat edildiğine aktararak "Rahim ve yumurtalık alma ameliyatları, üç farklı yöntemle yapılır. Bunlardan birincisi açık ameliyat, ikincisi klasik ameliyat, üçüncüsü de minimal invaziv cerrahiler dediğimiz ameliyatlardır. Dünyada yeni gelişen teknolojilerden olan NOTES tekniği ile hastalarda ameliyat izi bırakamdık. Bu yöntem, sayılı merkezde gerçekleştiriliyor" dedi.

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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar: Ameliyat öncesi PCR testi kalktı Sağlık Bakanlığı, ameliyat, endoskopi, kolonoskopi gibi işlemler öncesinde hastalardan istenen PCR testinin kaldırıldığını duyurdu.