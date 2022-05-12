Koronavirüs geçirenler enfeksiyondan 2 yıl sonra bile belirti gösteriyor: 4 semptoma dikkat Dünyada 6,2 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan covid-19 virüsü ile ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı. Bilim insanları, koronavirüs geçirenlerin 2 yıl sonra bile bazı belirtileri gösterdiklerini söyledi. Covid-19 geçirenlerde en sık görülen 4 semptom ise belirlendi. İşte önemli araştırmanın sonuçları…
Kuzey Kore'de 'koronavirüs' alarmı: İki yıl sonra ilk kez tespit edildi Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen ve özel izinle giriş yapılabilen Kuzey Kore, ülkede iki yıl sonra ilk kez koronavirüs vakası görüldüğünü duyurdu.