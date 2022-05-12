Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına müjde niteliğinde bir haber verdi. Bakan Koca, maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmelerin olacağı düzenlemenin yakın zamanda Meclis gündemine alınacağını duyurdu.

3 MADDEDE MECLİS'E GELİYOR

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği düzenlemelerle ilgili Bakan Koca'nın yaptığı paylaşımı şöyle:

Sağlık çalışanlarımızın Maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemeler çok yakında Meclis gündemine alınacak. Bugünkü yasal gelişmelerin hemen ardından:

1-Sabit ek ödemeler, maaşla tek bordroda merkezi bütçeden ödenecek; herhangi kayba yol açmaksızın emekliliğe yansıtılacak.

2-Döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak. Özverili çalışan hekimlerin, sağlık personelinin ek ödemelerinde artış yapılacak.

3-3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle birlikte emeklilikte yeniden düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanımızın 14 Mart talimatları yerine getiriliyor.

Kadına ve sağlıkta şiddet yasası kabul edildi Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Böylelikle kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik kasten işlenen suçlar artık katalog suçlara girecek.

Sağlık Bakanı Koca: “Sağlık çalışanlarının sorunlarına tıpkı covid-19 gibi odaklanıyorum” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık çalışanlarının sorunları, şu anda, tıpkı Covid-19 gibi odaklandığım bir konudur. Sağlık Bakanı olarak, konuyu böyle ele alırken, görünürde 1 milyon 300 bin kişinin sorunlarıyla ilgili olsak da, aslında 85 milyonun sorunlarıyla ilgileniyoruz" şeklinde konuştu” dedi.

Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddette cezalar ağırlaşıyor Adalet Komisyonunda, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Erdoğan duyuracak: Sağlık çalışanlarının maaşları artıyor Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa teklifinde sona gelindi. Düzenleme ile sağlıkçıların maaşlarında önemli bir artış sağlanacak. Müjdeyi 14 Mart Tıp Bayramı’nda Başkan Erdoğan duyuracak.