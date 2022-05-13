Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda vaka ve vefat sayılarında ibrenin tersine döndüğü görüldü. Öyle ki düne nazaran vaka sayılarında da vefat sayılarında da düşüş kaydedildi.

DSÖ'den Covid-19 raporu: Ölümler 2 milyonu geçti Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin 2 milyonu geçtiğini duyurdu.

Kan pıhtılaşmasından 9 kişi öldü: Milyonlarca kişiye yapılan COVID-19 aşısına kısıtlama ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), nadiren de olsa aşı olanlarda görülen bir kan pıhtılaşması nedeniyle Johnson & Johnson COVID-19 aşısının kullanımını sınırladı. Aşı olanlarda trombositopeni sendromlu tromboz (TTS) denilen çok nadir ancak ciddi bir pıhtılaşma bozukluğunda artış gözlemlendi.

Koronavirüs geçirenler dikkat! Uzmanı Covid-19 sonrası 'risk artıyor' diyerek uyardı: Takibini mutlaka yapın 6,22 milyon kişinin ölümüne yol açan ve 510 milyon kişiyi enfekte eden Covid-19 virüsü etkisini yitirmeye başladı. Ancak koronavirüs atlatanları bazı tehlikeler bekliyor, uzmanlar bu tehlikelerle ilgili uyarılar yapmaya devam ediyor.

Covid-19'da yeni bir dalga mı geliyor? Uzmanlar ilk belirtisini açıkladı Koronavirüste Omicron'un yerini hızlı yayılan ancak etkisi hafif olan XE varyantı alıyor. Bu varyantın en belirgin semptomu boğaz ağrısı.