Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yaşayan 28 yaşındaki Lauren Bell, sosyal medyada yayınladığı video ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Genç kadın, yıllardır rahatsız olduğu bir konudaki üzüntüsünü içtenlikle dile getirdi. Bell videosunda ellerinin kırışık ve yaşlı gibi görünmesi nedeniyle senelerdir sorun yaşadığını belirtti. Genç kadının videosunu binlerce kişi izledi, paylaşımı sosyal medyada viral oldu.

CİLDİNİN YAŞLI GÖRÜNMESİNİN BİR NEDENİ VAR

New York Post’un haberine göre Lauren Bell'in cildinin yaşlı görünmesinin bir nedeni var. Lauren'in cildi, egzama ve semptomlarını hafifletmek için yıllarca steroid kremler kullanması nedeniyle yıpranmış.

“KULLANDIĞIM KREMLER NEDENİYLE DERİM İNCELDİ”

Genç kadın, ellerinin bu şekilde görünmesinin nedenini şöyle anlatıyor:

“Çocukken ellerimde egzamam vardı, bu yüzden çok uzun süre steroid kremler kullandım. Bu nedenle derim inceldi. Onları kullanmayı bıraksaydım ellerim alevlenirdi ve daha kötü olurdu. Steroid kremler de bir sürü şeye neden oldu; yaşlı cilt, güneşe karşı hassasiyet vb.”

DOĞAL BİR KARIŞIM BULDU

Lauren yıllar sonra bu kremleri bırakmaya karar verdi. Steroid kremleri egzamasına iyi gelen daha doğal bir karışım buldu. Hatta başkalarına da yardım etmek amacıyla kaşıntıyı gideren bu kremi satışa da sundu.

TİKTOK’TA ÇEKTİĞİ VİDEO VİRAL OLDU

Kullandığı krem dolayısıyla cildinin son birkaç yılda değiştiğini belirten Lauren, sosyal medya hesabı Tiktok’ta bir video çekerek aynı problemi yaşayan insanları bilgilendirdi.

Videonun viral olması sonrasında bir açıklama yapan genç kadın “Aynı güvensizlikten onlarca kişinin mustarip olduğunu fark etmemiştim. Birçok kadından benim elim de yaşlı görünüyor diye birçok yorum aldım. Videoyu çekmek gerçekten güçlendiriciydi. Aynı güvensizliği paylaşan başka insanların olması harikaydı çünkü bu konuda her zaman kendimi çok yalnız hissettim.”

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