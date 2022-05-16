Türkiye Gazetesi

2019 yılında hayatımıza giren Covid -19 tüm dünyaya yayılarak milyonlarca insanda ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. Hastalığı atlatanlarda da çeşitli şikayet ve sağlık sorunları hala mevcut. Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs sonrası için uyarılarda bulunarak geçmeyen şikayetleri olanların check-up yaptırması gerektiğini belirtti.

5 MİLYON İNSANDA ŞİKAYETLER GÖZÜKEBİLİR

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Covid-19 enfeksiyonunun hastalık sonrasında vücutta birtakım hasarlar bıraktığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bu süreç 3 aydan uzun sürüyorsa Post Covid, ortalama 4-12 hafta arasında devam ediyorsa Long Covid dediğimiz klinik bir tablodan bahsediyoruz. Önümüzdeki zaman diliminde Türkiye’de ciddi anlamda bu hastalık gurubunun önem kazanacağını düşünüyorum. Çünkü DSÖ’nün belirlediği rakamlara göre Covid-19 enfeksiyonunu atlatmış olan her 10 kişiden bir tanesinde Post/Long Covid tablosu görülüyor. Bu rakamlara göre, dünya üzerinde Covid-19’a yakalanan yaklaşık 500 milyon kişiden 50 milyonunun, Türkiye’de ise 15 milyon kişiden 1,5 milyonunun bu tablo ile karşı karşıya olacağı anlamına geliyor. CDC’nin rakamlarına göre ise bu oran yüzde 30’lara çıkıyor. Bu oranı temel alacak olursak ise 5 milyon insanın bu grupta olacağı ön görülüyor” dedi.

HASTALIK GEÇİRENLERE CHECK-UP ÖNERİLİYOR

Covid 19 sonrası şikâyeti devam eden hastaların yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Şener, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Covid 19 sonrası özellikle beyinde hatırlama güçlüğü, konuşma güçlüğü, algı zorluğu gibi şikâyetler göze çarpıyor. Kalpte ise çarpıntının eşlik ettiği nefes darlığı, çabuk yorulma, kızarıklık gibi klinik tablolar gözüküyor. Solunum sisteminde ise devam eden öksürük, öksürük nöbetleri ve nöbetlerden sonra davam eden akciğerde parankimal ciddi hasar görülüyor. Kas iskelet sisteminde ise geçmeyen yorgunluk, ağrı, kas krampları gibi tablolar ile karşı karşıya kalınıyor. Bu yüzden Covid-19 sonrasında hastaların mutlaka bir check-up kontrolünden geçmesini öneriyoruz” diye konuştu.

Covid 19 sonrası şikayeti olan kişilerin yüzergezer bir hastalık gurubuna benzeten Şener, “Bu şikayeti olan kişiler kardiyolojiye, göğüs hastalıklarına, nörolojiye, enfeksiyon hastalıklarına, fizik tedaviye gidiyor. Bu hasta gurubunu daha somut parametrelerle daha somut değerlendirerek bir tedavi şablonu oturtmak mümkün” açıklamasında bulundu.

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