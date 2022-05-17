Türkiye Gazetesi

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Çocuklarda bağışıklık sistemi daha zayıf olduğu için yetişkinlere göre daha ciddi seyreden salmonella ile ilgili, Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Bölümünden Uzm. Dr. Seda Günhar “Çocukların çok sevdiği ve tükettiği pek çok gıda maddesinden de salmonella bulaşabilmektedir. Mesela, yumurta, süt gibi proteinli gıdalar, beklemiş sütlaç, iyi şekilde saklanmamış yaş pastalar, bulaşıcı riskli çikolatalar, çerez gibi hazır ürünler ve dışarıda bekletilmiş tavuklarda daha çok görülür. Salmonelladan korunmak için çiğ, az pişmiş yumurta, et veya kümes hayvanları, kabuklu deniz ürünleri ve pastörize edilmemiş süt gibi yüksek riskli gıdaların iyice pişirildikten sonra tüketilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda, ishal ciddi su kaybına sebep olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Enfeksiyon bağırsakların ötesine yayılırsa hayatı tehdit eden komplikasyonlar da gelişebilir” dedi.

Salmonella alarmı! Vakalar arttı… Dikkat: 8-48 saat sonra belirti vermeye başlıyor Son günlerde bazı gıda ürünlerinde rastlanan Salmonella bakterisi endişe vermeye devam ediyor. Salmonella bakterisinin 2 bin tane alt tipi olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Özer, insanlarda tifo, yumuşak doku ve solunum yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar oluşturabildiğini ifade ediyor. Peki, Salmonella neden olur? Salmonella’dan korunmak mümkün mü? Detayları uzmanından öğrenelim…

Kinder Sürpriz yumurtalarda salmonella alarmı! Türkiye’deki ürünlerde var mı? Ferrero Türkiye “Kontroller yapıldı” diyerek açıkladı Avrupa'da ‘salmonella’ bakterisi nedeniyle bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, dün aldığı bir kararla Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti. Türkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılacağı duyurulmuştu. Ferrero Türkiye ise Kinder ürünleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına istinaden bir bilgilendirme yaptı.