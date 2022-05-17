Türkiye Gazetesi

Emekli öğretmen Hasan Şahin, yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde Şahin’in anjiyo olması gerektiği belirlendi. Fakat Şahin’in böbreğinde de ağrı olduğunu söylemesi üzerine ultrason çekildi. Çekilen ultrasında Şahin’in böbreğinde 2 santimetrelik tümör tespit edildi.

AZ KALSIN TÜM VÜCUDUNA YAYILIYORDU

Hastane doktorları arasında yapılan görüşmede öncelik, tümörün alınmasına yönelik oldu. Üroloji uzmanı operatör Dr. Serhat Yentür ve ekibi Laparoskobik Parsiyel Nefrektomi ile kapalı bir şekilde böbreklerdeki tümörü temizledi. Anjiyo olup stent takılması durumunda hastaya bir yıl dokunamayacaklarını ve bu yüzden ilk olarak tümörü temizleme çalışması yaptıklarını belirten Op. Dr. Yentür, aksi halde tümörün vücuda yayılma riskinin olabileceğini kaydetti. Ayrıca operasyonun ürolojinin en zor ameliyatlarından biri olduğunu vurgulayan Op. Dr. Yentür, başarılı bir şekilde yapıldığını ve hastanın sağlığının iyi olduğunu söyledi.

“HASTAMIZ GAYET İYİ, SIKINTIYI ATLATTIK”

Böbrek tümörlerinde erken tanının önemli olduğunu belirten Op. Dr. Yentür, hastanın tedavi sürecine ilişkin şöyle konuştu:

“Böbrekteki tümörü temizledik ama böbrek sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Buradaki riskler şu 3 tane atardamar olunca üçünü ayrı ayrı ortaya çıkarmak ve onları geçici olarak kapatıp tümörü çıkarıp daha sonra yine o kapattığımız damarlara kan akımını sağlamamız lazımdı. Buradaki süremiz de yarım saat. Yarım saatten daha uzun olduğunda buradaki böbrek artık fonksiyonunu kaybediyor. O da başarılı geçti, böbreğimiz de güzel çalışıyor. Şuanda kan tahlillerimizin hepsi çok iyi, idrar çıkışlarımız çok iyi, hastamız da gayet iyi. Sıkıntıyı atlattık” şeklinde konuştu.

Geçirdiği kazadan sağ çıktı ancak hastanede acı gerçeği öğrendi 62 yaşındaki Şehnaz Benoziyo, 4 yıl önce Bodrum’da eşiyle birlikte motosikletle giderken kaza geçirdi. Kaburgasını inciten kadın, bir süre sonra şiddetli ağrı ve şişme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Talihsiz kadın yapılan incelemeler sonucu akciğer kanseri olduğunu öğrendi, zor bir sürecin ardından ise tedavi sayesinde hayata yeniden tutundu.

Ses kısıklığı şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı Ahmet Dinç, ses kısıklığı şikayetiyle hastaneye başvurdu, yapılan tetkiklerde gırtlak kanseri olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdı. Yapılan tedavi sonrası sağlığına kavuşan Dinç “Şimdi çok iyiyim” dedi.