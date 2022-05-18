Türkiye Gazetesi

“Sindirim sisteminde oluşan gaz şikayeti tek bir nedene bağlı olarak oluşmaz” diyen Dr. Fevzi Özgönül, hızlı yemek yediğimizde yuttuğumuz havanın, içtiğimiz gazlı içeceklerin ve daha birçok etkenin gaz şikayetine neden olduğunu belirtti. Peki, gaz oluşumunu tetikleyen diğer etkenler neler? Gaz sıkışmasına ne iyi gelir? Gaz sancısı nasıl geçer? İşte gaz sıkışması için evde tedavinin adımları…

GAZ VE ŞİŞKİNLİK İÇİN NE YAPMALI?

Aile Hekimi Dr. Fevzi Özgönül, gaz ve şişkinlik sorununun önüne geçmek için yapılması gerekenleri ve alınacak önlemleri tek tek sıraladı:

-Yiyecekleri her lokmada en az 10 kez çiğneyin.Lokmaların birisini yutmadan ikincisini ağzınıza almayın.



- Sindirimi kolaylaştırmak için soda olarak tabir edilen, bikarbonat içeren ve geğirmeyi sağlayan içecekleri hemen yemeğin üzerine içmeyin (Gerçek maden suyu bu gruba girmiyor).

-Yemeklerden sonra az da olsa yürüyüş yapın ya da en azından oturduğunuz yerden kalkın.

-Yemeklerde sindirimi kolaylaştıran ve özellikle probiyotik içeren turşu, peynir, ev yoğurdu, sirke gibi fermente ve probiyotik içeren gıdaları tüketin.

-Ara öğünlerden uzaklaşın ve gündüz ağırlıklı düzenli bir beslenme sistemine geçin. Muhtemelen size gaz yapan yiyecekleri tanıyorsunuz, bu yiyeceklerden uzak durun.

Rezene, kasları yumuşatıyor ve spazmlara iyi geliyor. Çayı yapılıp içildiğinde gaz sancısını gideren bitkilerin başında.

GAZI GİDEREN VE ŞİŞKİNLİĞİ YOK EDEN YOĞURT KÜRÜ

Dr. Fevzi Özgönül, gaz ve şişkinliği yok etmek için yapılması gerekenlerin yanı sıra çok basit bir yoğurt tarifi verdi. İşte gaz gideren yoğurt kürü için malzemeler…

Malzemeler



1 çay kaşığı rezene tohumu

1 çay kaşığı dereotu tohumu

1 çay kaşığı Frenk kimyonu

1 çay kaşığı anason

1 kase yoğurt

Gaz ve şişkinlik gideren yoğurt kürü zahmetsiz ve çok pratik.

Kasenin içine belirtildiği miktarda malzemeleri koyup karıştırın ve yemek sonrasında tüketin. Yoğurt tüketemeyenler, bu karışımı süt ya da su ile hazırlayabilir.

Gaz sıkışması, karın şişliği neden olur? GAZ sıkışması nasıl geçer? | Gaz ve şişkinlik ne iyi gelir, ne yapmalı? Gaz sıkışması, karın şişliği neden olur? GAZ sıkışması nasıl geçer? | Gaz ve şişkinlik ne iyi gelir, ne yapmalı? Gündelik hayatta en çok rastlanabilen rahatsızlıklardan bazıları; hazımsızlık, karın şişliği ve gaz sıkışması olarak gösterilebilir. Zira bireyler sık sık bu tarz şikayetlerle doktora ya da evde tedavi yöntemleri için internette araştırma yapmaya başvurabilir. Fakat sık sık doktora gitmek istemeyen ve ya buna zamanı ya da imkanı olmayan, bu tarz problemlerden çokça muzdarip bireyler "Gaz sıkışması, karın şişliği neden olur? Gaz ve şişkinlik nasıl geçer?" şeklinde aramalar gerçekleştirerek sorunlarını çözmeye çalışır. Peki Gaz sıkışması, karın şişliği neden olur? Gaz ve şişkinlik nasıl geçer? İşte gaz ve şişkinlik ile alakalı merak edilen detaylar...

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