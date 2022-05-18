Türkiye Gazetesi

Hastalar isterse kolaylıkla sigaranın bırakılabileceğini söyleyen Pratisyen Hekim Dr. Selim Engez, bu yöntemin detayları hakkında bilgi verdi.

TEDAVİDE KARARLI OLMAK GEREKİYOR

Bu tedavide kararlı olmak gerektiğini belirten Dr. Selim Engez, şöyle konuştu:

“Sigara günümüzde çok ciddi bir bağımlılık oluşturuyor. Haliyle de birçok sağlık sorununun ana etkeni. Bu nedenle de sigara ile mücadele ciddi bir şekilde devam ediyor. Yasalarımız da bunu ön görüyor. Kapalı alanlarda zaten sigara içmek yasak ve bu yönde de hastalarımız bize sigarayı bırakmak için müracaat ediyorlar. Biorezonans-biofrekans yöntemi kullanıyoruz burada. Bu yöntemde kullandığımız bir cihazımız var. Bu cihazla tek seansta sigaradan kurtulmak mümkün. Burada en önemli şey de sigarayı bırakmak için gelen hastalar veya danışanlarıma ilk sorduğum soru, 'Sigarayı gerçekten bırakmak istiyor musunuz?' oluyor. Sigara bir bağımlılık maddesi haliyle ve bir bağımlılık var. Can istiyor sürekli, böyle durumlar var ama sağlık nedenleri ve ekonomik nedenlerle danışan kurtulmak istiyor. Öncelikle kararlı olmak lazım bu tedavide. Yani bu yöntemi kullanırken benim ilk sorduğum soru o yüzden kararlı olup olmadıkları. 'Tabii ki bırakmak istiyorum ama ben başaramıyorum' diyorsa bu yöntem çok başarı sağlıyor” dedi.

Sigarayı bıraktıran cihaz

50 DAKİKA SÜRÜYOR, YÜZDE 95 ETKİLİ

Engez, 50 dakika koltukta oturarak yüzde 95 başarı elde ettiklerini söyleyerek, yöntem hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu cihazımızı kullanmadan önce en son sigarasını hastamıza içiriyoruz. Bu sigaranın izmaritini de cam bir tüpe koyuyor. Bana getirdikten sonra ben de makineye koyup o sigarayı ve danışanı tanıtıyorum. Bu da kişinin enerjetik durumunu etkileyerek iş görüyor. Herhangi bir yan etkisi olmadan burada oturarak hastamıza yöntemi uyguluyoruz. Yani o sigaranın ters frekansını hastaya 50 dakika boyunca vererek, yani sigaranın frekansını invert ederek canının istememesini sağlıyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza mutlaka kliniğimize uğramalarını ve daha ayrıntılı bilgi almalarını öneriyorum. Kararlılarsa bu koltuğa 50 dakika oturuyorlar. Daha sonra da sigarayı hayatlarından çıkarıyorlar. Bu konuda yüzde 95 oranında da bir başarımız var” ifadelerini kullandı.

Tüp bebek tedavisinden önce sigarayı bırakın, kilo verin Günümüzde tüp bebek tedavisi için doktorlara başvuranların sayısı hiç de az değil. Peki, bu süreçte en çok nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar ne diyor?

Sigara içenlerin dikkatine: Bu besinler akciğerleri pırıl pırıl yapıyor, nikotini vücuttan atıyor Akciğerlerin sağlıklı olması için ilk olarak toksinlerden arınması şart. Bunun yolu ise bazı besinleri daha sık tüketmekten geçiyor. Uzmanlar sigaranın vücuda verdiği zararları her fırsatta vurguluyor. Sigarayı bırakmaya çalışan her birey alternatif tedavilerden yararlanıyor. İşte tam da bu noktada size yardımcı olacak ve nikotini vücuttan arındıracak bazı gıdalar mevcut. Uzmanların da tavsiye ettiği bu gıdaları sizin için bir araya getirdik. İşte akciğeri temizleyen besinler…