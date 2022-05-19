Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Dünyada ve Türkiye’de MS hastalarının sayısının son yıllarda arttığını söyleyen Türkiye MS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Melih Tütüncü "Türkiye’de 75 bin, dünyada yaklaşık 3 milyon MS hastası yaşıyor. Sanıldığından da sık görülen bir hastalık. Son yıllarda görülme sıklığı arttı. Daha önce yüz binde 40-60 vaka bildirilirken bugün bu sayı yüz binde 100’e yükseldi. Yani çevremizde gördüğümüz her bin kişiden biri MS hastası" dedi.

Multipl Sklerozun (MS) bağışıklık sisteminin bilinmeyen bir sebepten dolayı beyin ve omurilikte mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfa saldırması sonucu ortaya çıkan merkezî sinir sistemi hastalığı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Tütüncü "Hastalık genetik yatkınlık zemininde çevresel faktörlerin tetiklemesi ile ortaya çıkıyor. Bununla ilgili olarak çocukluk çağı enfeksiyonları, virüsler, şişmanlık, D vitamini eksikliği, sigara suçlanıyor. Sosyo kültürel düzeyi yüksek kişilerde, kuzey ülkelerinde ve kadınlarda daha sık görülüyor. Toplumda aşırı kilonun artması, modern hayatın getirdiği stres ve kapalı yerlerde çok kalmaya bağlı olarak ortaya çıkan D vitamini eksikliği, tütün ürünlerinin giderek daha fazla tüketilmesi MS vakalarının ortaya çıkışını artırıyor" açıklamasında bulundu.

Geçmişe göre farkındalık ve teşhis yöntemleri de geliştiği için daha fazla kişiye teşhis konulduğunu aktaran Doç. Dr. Tütüncü "Eskiden bir hasta onlarca farklı doktor dolaşarak ortalama 10 yılın sonunda teşhis alırdı. O zamana kadar özürlülük artardı. Şimdi hasta doğru branşlara ulaştığında yaklaşık 2-2,5 ayda teşhis alıyor. Bu da erken tedavi sayesinde özürlülüğün ilerlemesini engelliyor" diye konuştu

COVID AŞISI HASTALIĞI TETİKLEMEZ

MS’in virüslerin tetiklediği bir hastalık olduğunu söyleyen Türkiye Multipl Skleroz Derneği Üyesi Dr. Serkan Demir "Her virüs gibi Covid de MS atağını tetikleyebilir ama bu yıllar sonra ortaya çıkabilecek bir durum. Sebep değil ama tetikleyici olabilir. İnsanların en merak ettiği konulardan biri de Covid aşısının MS atağını tetikleyip tetikleyemeyeceği. Yaptığımız çalışmalar MS sıklığında olağandışı bir artış olmadığını gösteriyor" dedi.

POZİTİF DÜŞÜNMEK İYİ GELİYOR

Bu sene Dünya MS günü, Türkiye MS Derneği liderliğinde 23-28 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu yılın teması olan 'Pozitif Düşünce' konseptiyle 1 hafta süresince devam edecek etkinliklerde; hekim canlı yayınları, influencer söyleşisi, 4 yıldır oynadığı “Dışarda Hiçbir Şey Var!” adlı oyunundan kesitlerle Betül Arım’ın yaşam sanatı semineri, kahkaha ve yüz egzersizi atölyeleri çevrim içi olarak yer alacak.

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, şarkıcı Murat Kurşun ve oyuncu Selma Blair gibi isimler MS hastalığı ile yaşıyor

3 HASTALIKLA BİRDEN SAVAŞAN ÜNLÜ INFLUENCER İREM YÜCETEPE

'SON GÖZDEM MS OLDU'

Henüz 13 yaşındayken Tip 1 diyabet teşhisi alan ardından çölyak hastası olduğu ortaya çıkan 28 yaşındaki İrem Yücetepe 3 yıl önce MS teşhisi konulunca dünyası başına yıkılmış. Okulunu bitirip, hayatta en çok istediği şey olan iç mimarlık yapmaya başladığı sırada bedeninin kötü sürprizi bütün planlarını altüst etmiş. Hastalığının vücudunun sağ tarafında kaşıntı ile başladığını ardından uyuşmanın geldiğini söyleyen Yücetepe, gece uykusu sırasında beynine yumruk yemişçesine ağrı hissedince hemen hastaneye başvurmuş. Çekilen MR’da MS olduğu anlaşılmış.

Bu hastalığın adını duyunca büyük bir umutsuzluğa kapıldığını anlatan Yücetepe "Önce bir hastalık daha geliyor diye ağladım. Tekerlekli sandalyeye mi bağlanacaktım? Sonra doktorlarımla konuşup tedaviye başladığımda sakinleştim. 3 yıldır 6 ayda bir tedavi alıyorum. Çölyaktan dolayı glütensiz besleniyorum. Tip 1 diyabet olduğum için beslenmeme ve egzersizime dikkat etmem gerekiyor. Bu sayede her şey yolunda gidiyor" dedi.

Sosyal medya hesabından hastalıklarıyla ilgili tecrübelerini ve sağlıklı yemek tariflerini paylaşan Yücetepe, geniş bir kitleye ulaşıyor. Bu sayede merakla takip edilen bir influencer olan İrem Yücetepe "Hastalıklarımı seviyorum onlar benim çocuklarım gibi. Ancak son gözdem MS" diyor.

MS HASTALARINA İNTERNET UYARISI

'GOOGLE'LAMAK UMUTSUZLUĞA SÜRÜKLÜYOR

İnternette sağlıkla ilgili en ciddi bilgi kirliğinin Multipl Skleroz konusunda yoğunlaştığını söyleyen uzmanlar, internette dolaşan eski bilgilerin hastaları umutsuzluğa sürüklediğini belirterek "Teşhis konulduktan sonra, diğer hastaların yaptığı gibi hastalığınızı Google’a yazıp internette araştırmayın. Birçok kişi internetteki kötü hikâyeleri okuyunca tedaviye olan inancını kaybediyor, sırf bu yüzden hastalık kötü seyrediyor. Bugün elimizde MS tedavisinde kullanılan 13-14 ilaç var. Ataklı MS’de yüzde 75-80 oranında hastalığı baskılayabiliyoruz. Binlerce hastada yapılan çalışmalarda tedavilerin etkinliğinin yüzde 80-90’a ulaştığı gösterilmiş. Hastaların sadece yüzde 10’unda tekerlekli sandalye ihtiyacı doğuyor" açıklamasını yaptı.

İlk belirti tırnaklarda ortaya çıkıyor! Bu hastalık damarları çürütüyor Yüksek kolesterol nedeniyle atardamalarda oluşan plak birkiminin ilk belirtileri tırnaklarda ortaya çıkıyor. Ancak klinik semptomların eksikliği, hastalığın saptanmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle tırnaklarda olan değişime dikkat edin.

Sinsi sinsi ilerliyor, 4 organa zarar veriyor: Çoğu kişi hastalığının farkında bile değil Kardiyoloji Uzmanı Dr. Necmettin Korucuk, toplumda 50-60 yaş üstü kişilerin yüzde 50'sinin hipertansiyon hastası olduğunu, söyledi. Hipertansiyonun sinsi bir hastalık olduğunu belirten Korucu, vatandaşların birçoğunun hipertansiyon hastası olduklarının farkında bile olmadıklarını vurguladı.