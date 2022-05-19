Türkiye Gazetesi

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Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Berrin Özyurt, ‘Facebook Depresyonu’ ismiyle ortaya çıkan ve sosyal medya sebebiyle oluşan depresyonun gençler arasında artış gösterdiğini söyledi.

Bunun en önemli sebebinin, kişinin kendisini sosyal medyada arkadaşları ile karşılaştırması olduğunu ifade eden Dr. Özyurt "Özellikle gençler, tatile gidenlerin ya da ilişki biçimi değişenlerin fotoğraflarını gördüklerinde kıskanıyor ve kendilerini kötü hissediyor. İkinci en önemli sebep ise dikkat çekememe. Gençler arkadaşlarından daha az yorum ve beğeni aldıklarında, genel geri bildirimleri yeterli görmediğinde de depresyona giriyor" dedi.

Sosyal medyada siber zorbalık olaylarına maruz da dikkat çeken Dr. Özyurt "Siber zorbalık ergenlerde, depresyon, anksiyete, yoğun bir yalnızlık ve intihar gibi ciddi psikososyal sonuçlara sebep oluyor" diye konuştu.

Erdoğan: Sosyal medya bütün toplumlar için ciddi risk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı’na video-mesaj gönderdi.