Türkiye Gazetesi

Canan Karatay, “Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor” şeklindeki açıklaması nedeniyle şikayet edilmişti. Ünlü profesör, 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı televizyon programlarında hamilelere şeker yükleme testi yapılmamasının, anne karnındaki bebeklere zarar verdiğini söylemiş ve yapan doktorları da eleştirmişti.

GEÇİCİ SÜREYLE MESLEKTEN MEN CEZASI VERİLMİŞTİ

Karatay’ın eleştirisinin ardından İstanbul Tabip Odası, Karatay hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma sonucunda Karatay’a 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezası verildi. Olay sonrası Canan Karatay, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

AYM’DEN CANAN KARATAY KARARI

AYM, kararında anayasanın 26'ncı maddesine göre herkesin ifade özgürlüğünün bulunduğunu, bunun ancak kanunda belirtilen şartlarda sınırlandırılabileceğini, Karatay’ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının da ifade özgürlüğüne müdahale anlamı taşıdığını açıkladı. Mahkeme, yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 12. İdare Mahkemesine gönderilmesini de kararlaştırdı.

Canan Karatay neden meslekten men edildi? | Canan Karatay kimdir, kaç yaşında? Açıklamalarıyla gündemde olmayı başaran Canan Karatay bu defa öyle bir açıklama yaptı ki başına bela aldı. Canan Karatay'a son açıklamaları nedeniyle doktorluk mesleğinden 15 gün men cezası verildi. Peki, anan Karatay kimdir? Canan Karatay'ın açıklamaları neden gündemden düşmüyor? Canan Karatay nereli ve kaç yaşında? İşte Canan Karatay hakkındaki bütün merak edilenler...