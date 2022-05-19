Türkiye Gazetesi

Fibromiyalji, kaslarda ve kemiklerde ağrıya sebebiyet vermekle beraber uyku düzeninde bozukluk ve dinlendikçe geçmeyen yorgunluğa da sebep oluyor. Romatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Erdal Gilgil, fibromiyalji ve tedavi yöntemleri hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Fibromiyalji, romatizmal hastalıkların bir türüdür. Genellikle romatizma dendiği zaman tek bir hastalık akla gelmektedir. Ancak iltihaplı ve iltihapsız olmak üzere iki ana grupta incelenen 200’e yakın romatizmal hastalık vardır. Fibromiyalji de romatizmal hastalıklar içinde en yaygın görülenidir. Fibromiyalji genellikle üreme çağındaki genç kadınlarda görülmektedir. Çocuk yaşlarda nadir görülür ve genetik geçişli bir hastalık değildir.

Fibromiyaljiye neden olan risk faktörleri şöyle sıralanıyor:

-Yorgunluk

-Depresyon

-Uyku problemleri

-Stresli ortamda çalışmak

-Aşırı yorgunluğa neden olan, kapasiteyi en üst düzeyde kullanmayı gerektiren işlerde çalışmak

AĞRILAR VÜCUDUN HER YERİNDE HİSSEDİLİYOR

Fibromiyalji belirtisi genellikle yaygın vücut veya eklem ağrısı şeklindedir. Genellikle genç kadınlarda görülen fibromiyaljide hastalar ilerleyen dönemlerde sakat kalabilecekleri korkusu yaşayacak kadar ağrı hissedebilirler. Görülen ağrıların şiddeti hastalığın daha da ilerleyeceğini düşündürür. Aslında ilerlemeyen bir hastalıktır fakat vücudun her tarafında hissedilen ağrılar söz konusudur. Fibromiyalji eklemlerde değil, yumuşak dokuda (kas) gelişen bir hastalıktır.

FİBROMİYALJİ BELİRTİLERİ NELER?

-Tüm vücutta ve eklemlerde oluşan ağrı

-Halsizlik

-Çabuk yorulma

-Sabahları dinlenememiş kalkma

-Uykuya geç

-Şiddetli baş ağrısı

-Karın ağrısı

-Adet dönemlerinde sancılanma

-İrritabl bağırsak sendromu gibi fonksiyonel bağırsak hastalıkları

TESPİTİ İÇİN STANDART BİR TEST YOK

Fibromiyalji diğer hastalıklarla sıklıkla karıştırılabilmektedir. Fibromiyaljiyi tespit etmek için standart bir test yoktur. Romatoloji uzmanının gerçekleştirdiği detaylı bir muayene ile anlaşılabilir. Fibromiyalji tanısı konulabilmesi için diğer hastalıkların ekarte edileceği bazı laboratuvar testleri yapılmaktadır.

Fibromiyalji tanısı konulduktan sonra en önemli nokta hastaların rahatlamasının sağlanmasıdır. Çünkü fibromiyaljinin bu kadar yaygınlık göstermesine rağmen ilerleyici bir hastalık olmadığı ve sakatlığa yol açmayacağının anlatılması gerekmektedir.

FİBROMİYALJİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Fibromiyaljide ilaç tedavisi uygulanır. Etkinliği gösterilmiş antidepresanlar önemli rol oynar. Bu hastalıkta uyku problemleri çok ön plandadır. Uyku düzeninin sağlanması hastanın konforu açısından önemlidir. Tedavi için antiepileptik ilaçlardan faydalanılır. Bunlar daha çok nöropatik ağrı diye adlandırılan, sinirlerden kaynaklanan ağrılar için kullanılan ilaçlardır ve fibromiyaljide de etkilidir. Fibromiyalji tedavisinde ilaçlar tek başına yeterli değildir. Mutlaka hastaların egzersiz yapmaları önerilmektedir. Yürüyüş, koşu, bisiklet, tenis ve yüzme gibi aktiviteler mümkünse her gün yapılmalıdır.

Fibromiyaljiye neden olan risk faktörleri şöyle sıralanmaktadır:

-Yorgunluk

-Depresyon

-Uyku problemleri

-Stresli ortamda çalışmak

-Aşırı yorgunluğa neden olan, kapasiteyi en üst düzeyde kullanmayı gerektiren işlerde çalışmak

Fibromiyalji uykuyu kötü etkiliyor Prof. Dr. F. Figen Ayhan, sabah yorgun uyananmaların sebebinin fibromiyalji olabileceğini söyledi.

Gölgelerin hastalığı fibromiyalji Genel kaslarda ağrı ve vücutta belirli noktalarda kronik ağrı oluşması olarak adlandırılan fibromiyalji sendromu ile ilgili açıklama yapan Fizyoterapist İsmail Dal, ''Fibromiyalji sendromuna yakalananlar sadece ağrı sebebiyle değil, psikolojik olarak da yıpranır. Bu hastalığı fizik tedavisi olan G-terapi ile tedavi etmek mümkün'' dedi.