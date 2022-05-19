Türkiye Gazetesi

Burun eğriliği, bağışıklık sistemi yetersizliği, geniz eti sorunları gibi durumlar sinüzit oluşumuna davetiye çıkarabilir. Peki, çocuklarda sinüzit neden olur, nasıl anlaşılır? Çocuklarda sinüzit kendiliğinden geçer mi? İşte sinüzit problemi ile ilgili tüm detaylar.

İKİ TİPİ GÖRÜLÜYOR

Sinüzitin akut ve kronik olmak üzere iki tipi vardır. Akut sinüzitte burun tıkanıklığı, sarı, yeşil veya kanlı burun akıntısı, gözlerin etrafında ağrı, öne eğilmekle artan yüz veya baş ağrısı, ateş belirtileri bulunabilir. Kronik sinüzitte ise bu belirtilerden ziyade koyu burun akıntısı, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı ve yerleşmiş bir baş ağrısı daha sık görülür. Üç aydan daha uzun süren bir sinüzit kronikleşmiş demektir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Burunda tıkanıklığı olan kişiler risk altındadır. Burun kemiğinin eğri ya da kırık olması, burun etlerinin aşırı büyümesi, polip varlığı sinüzite karşı kişiyi daha hassas hale getirir. Alerjisi olanlarda da sinüzit sık görülür. Eğer nezle, grip bir kişide bir haftadan daha fazla sürüyorsa bu durum arık büyük ihtimalle sinüzittir. Özellikle hafif nezle grip hali varken uçak seyahatlerini kesinlikle önermiyoruz. Bu şekilde basınç değişikliği oluşturan durumlar sinüzit gelişimini kolaylaştırır.

ÖKSÜRÜK, GENİZ AKINTISI, AĞIZ KOKUSU…

Çocuklar da sinüzit geçirebilir. Belirtileri çocuğun yaşına göre farklılık göstermekle birlikte, 5 yaşın altındaki çocuklarda baş ağrısını nadir görürüz. Büyük çocuklarda ise sinüzitte baş ağrısı daha sık olur. Özellikle gece öksürmeleri, geniz akıntısı ve ağız kokusu olan çocuklarda, 10 günden uzun süren burun akıntısı da mevcutsa sinüzit ihtimali akla gelmelidir. İnatçı ve geçmeyen öksürük sinüzitte geniz akıntısına bağlıdır. Öksürükle birlikte sarı, yeşil burun akıntısı da vardır. Sinüzitte geniz akıntısına bağlı ağız kokusu olabilir.

ANNE BABALAR DİKKAT!

Sinüzit tedavisinde ilk seçenek ilaçla tedavidir. Bu amaçla antibiyotikler, burun akıntısı ve burun içindeki dokuların şişliğini azaltan ilaçlar ve üst solunum yollarını temizleyen buradaki koyu salgıları azaltan ilaçlar birlikte kullanılır. Göz çevresinde ve göz kapaklarında kızarıklık ve şişlik geliştiğinde iltihabın göze yayıldığını ve gözde ciddi hasar yapabileceğini unutmamak lazım. Bu durumda çocuğunuzu mutlaka acil olarak KBB doktoruna götürmelisiniz.

'Sinüzit başınızı ağrıtmasın' Op. Dr. Enes Bozkurt, mevsim değişikliklerinde sıkça baş ağrıtan sinüzite ilişkin “Göz çevresi, boğaz ve başta ağrı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı sinüziti gösterebilir. Çocuklar ve yetişkinler kapalı ortamdan oldukça uzak kalmalı” dedi.

Tedavi edilmeyen sinüzit beyne zarar Havaların soğumasıyla birlikte artan sinüzit vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkay, tedavi edilmeyen sinüzitin hayat kalitesini düşürmesinin yanı sıra zamanla ilerleyerek göz ve kafa içinde enfeksiyonlara yol açabileceğini söyledi.