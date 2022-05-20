Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD ve Kanada’da tespit edilen maymun çiçeğinin eş cinsel erkeklere bulaştığı ortaya çıktı. Şu ana kadar İspanya’da 40 kişinin bu hastalığı yakalandığı bildirildi İspanya’daki sağlık yetkilileri, Madrid’de nadir ve tedavi edilemez bir viral enfeksiyon olan maymun çiçeği salgını konusunda uyarı yayınladı. Uyarı, İngiltere ve Portekiz’deki benzer salgınların ardından geldi. İlk bilgilere göre hastalığın görüldüğü İspanyol hastaların tamamı eş cinsel erkekler. Sağlık Bakanlığı, Madrid’deki sağlık yetkililerinin sekiz şüpheli maymun çiçeği vakası kaydetmesinin ardından salı günü bölgesel sağlık yetkililerine bir uyarı gönderdi. Örnekler kesin teşhis için İspanya Ulusal Mikrobiyoloji Merkezine gönderildi.

İNGİLTERE'DE DE ÖRÜLDÜ

Maymun çiçeği, 1980 yılında sona eren insan çiçek hastalığıyla benzerlik gösteriyor. İlk belirtileri ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, şişmiş lenf düğümleri, titreme ve bitkinlik. Döküntü genellikle yüzde başlıyor daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayılıyor. Maymun çiçeği için bilinen bir tedavi yok. Çoğu hasta hafif semptomlar yaşıyor ve birkaç hafta içinde iyileşiyor. İspanya salgını, İngiltere ve Portekiz’deki benzer enfeksiyon kümelerini takip ediyor. Bu hafta Lizbon yakınlarındaki genç erkekler arasında şüpheli 20 maymun çiçeği vakası keşfedilirken , İngiltere’de benzer bir salgın ilk olarak bu ayın başlarında fark edildi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) dokuz maymun çiçeği vakasını doğruladı ve en son dört vakanın tamamı gey veya biseksüel erkekleri içeriyordu. UKHSA, yeni vakalardan birinin başkent Londra’da, diğerinin ise ülkenin güney doğusunda tespit edildiğini kaydetti. Ayrıca Kanada’da 15, ABD’de ise bir kişide yeni virüsün görüldüğü öğrenildi.

NİJERYA'DAN GELMİŞ

Maymun çiçeğinin, fare ve sincap gibi enfekte olmuş vahşi hayvanlardan bulaşabildiği Batı ve Orta Afrika’nın bazı bölgelerinde endemik olarak görülüyor. UKHSA’ya göre Birleşik Krallık’taki ilk vaka, Nijerya’dan yakın zamanda seyahat geçmişi olan bir hastada görüldü.

Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: İngiltere’de başladı, ABD’ye de sıçradı İngiltere’de ilk olarak 7 Mayıs’ta tespit edilen ‘maymun çiçeği’ vakaları 9’a yükseldi. Vakalar birçok ülkede de görüldü. İspanya ve Portekiz’de de maymun çiçeği virüsü vakalarına karşı alarma geçilirken, virüsün ABD’de ve Kanada’da tespit edildiği ortaya çıktı.

Avrupa'da yeni virüs paniği: Maymun çiçeği vakaları artıyor Maymun çiçeği enfeksiyonu vakaları Avrupa’nın farklı ülkelerinde görülmeye devam ediyor. İngiltere ve Portekiz’in ardından İspanya’da da sekiz erkekte maymun çiçeğine benzer semptomlar görüldü.