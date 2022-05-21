Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Erkekler tarafından tercih edilen estetik operasyonların başında gelen saç ekiminde, son yıllarda kadınlardan da oldukça talep var. Özellikle koronavirüsün saç dökülmesine yol açması, bu talebi daha da artırdı.

Saçını kaybeden kişilerden donör alanı uygun olanlara, saç ekimi yapılabileceğini söyleyen Well World Aesthetic & Longevity Clinic’in Medikal Direktörü Dr. Burak Tuncer “Saç ekiminde en aktif kullandığımız iki yöntem var. Birincisi her bir folikülün teker teker çıkarılmasını sağlayan yöntemdir. Diğeri ise direkt olarak saç folikülünün implant edilme yöntemidir. Operasyondan yaklaşık 4 ay sonra, ekilen saçların yüzde 10'u ile 20'si, 6 ay sonra yüzde 50 ve 60'ı, birinci yılın sonunda ise tamamı çıkmış oluyor” dedi.

Saç Ekim Uzmanı Nihat Tüney: Türkiye, sağlık turizminde sınıf atladı Son yıllarda Türkiye sağlık alanında yaptığı ciddi atılımlar, özellikle Avrupa ve Asya ülkeleri tarafından dikkatle izleniyor. Dünya standartlarının üstündeki estetik ve cerrahi hizmetleri Türkiye’yi tercihte ilk sıraya getirdi.