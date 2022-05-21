Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Bronzlaşmanın, estetik açıdan tercih edilse de gerçekte derinin hasar görmesi sonucu oluşan kendini koruma mekanizması olduğunu söyleyen Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz “Yoğun olarak güneşin UVB ışınlarına maruz kalmak birinci derece yanıklar sonucu deride kızarıklık, ağrı ve ödem oluşturur. Daha uzun süreli hasarlarda ise içi su dolu kabarcıkların oluşmasıyla cilt yanığı, ikinci dereceye dönüşür. Bronzlaşma ise cildin güneş yanığı sebebiyle oluşan hasarı onarma çabasının sonucudur. Bu nedenle günümüzde sık kullanılan ‘sağlıklı bronzlaşma’ teriminin bir gerçekliği yoktur. Bronzlaşma tutkusu ciltte kırışıklık, çil, güneş lekeleri, deri yaşlanması ve deri kanserlerine sebep olabilir” dedi.

Daha çok açık tenlilerde görülüyor: Fazla güneşe maruz kalmamaya özen gösterin Deri kanserinde özellikle açık tenli, ileri yaşlı ve güneş ışınlarına fazla maruz kalanların daha fazla risk altında olduğu kaydedildi. Konuyla ilgili Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Pınar Öztaş uyarıda bulunarak, korunmak için yapılması gerekenlerden bahsetti.