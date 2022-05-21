Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Siyah noktalar, kıl kökleri ve gözeneklerde biriken sebum, ölü deri hücreleri ve bakterilerden oluşan ve gözeneklerin tıkanmasına sebep olan bir akne türüdür. Siyah, tombul tekil gözeneklerdir. Yağ bezecikleri ise beyaz ya da gri renkli ve bölgesinde çok sayıda görülür. Cilt için faydası olsa da görüntüsü rahatsız ediyorsa müdahale şart elbet. Bunun için sabah akşam rutin bir temizlik düzeni oluşturmalısınız. Yüz temizleme yağları siyah nokta ve yağ bezecikleri gibi yağ bazlı cilt kusurları için gerçekten en doğru çözüm.

Son adım ise gözenekleri açan, cildi canlandıran kil maskesi...

Çocuk ürünlerindeki kimyasal tehdide dikkat: Cilt tarafından emilip kolayca vücuda giriyor Amerika’da yapılan bir araştırma, çocukların kullanımına yönelik tekstil ürünlerinin yarısından fazlasında toksik kimyasallar bulunduğunu ortaya koydu. Uzmanlar bu kimyasalların vücuda kolayca girebileceğini söyledi.