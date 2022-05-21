Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte pazar tezgâhları da şenlendi. Tüm kış dört gözle beklediğimiz yeşil erik ise hem lezzetiyle hem de saymakla bitmeyen faydalarıyla gönülleri fethediyor. Keyifle yediğiniz yeşil erik bir yandan da cildinizdeki sorunlarla müdahale ediyor.

Anti Aging özelliği sayesinde cildinizi yenileyerek lekelerinizi hafifletir. Cilt tonu eşitsizliğini de minimuma indirir. Kalorisi düşük olduğu için diyet yapanların da göz bebeğidir! Süt ürünleriyle tükettiğinizde kalsiyum emilimini artırarak diş sağlığınızı korur.

100 gram erik günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 16’sını karşılıyor. Ancak tadı başka güzel oluyor diyerek tuz serpmeyi unutun! Eriği tuzla tüketmeniz, vücutta ödeme yol açacağı gibi tansiyonunuzu da yükseltecektir.

Yeşil erik yemeniz için 11 neden Yazın en lezzetli habercisi yeşil erik artık sofralarda hızla yerini almaya başladı. Kişiye özel dengeli ve yeterli bir beslenme programına erik ekleyerek kilo verme sürecinizi hızlandırabilir ve sindirim sisteminizi destekleyebilirsiniz. Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, eriğin faydaları hakkında bilgiler verdi