Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü, şu ana kadar 11 ülkede 80 maymun çiçeği vakası görüldüğünü doğruladı. DSÖ yetkilileri salgının kapsamını ve nedenini daha iyi anlamak için çalıştıklarını söyledi. Acil olarak toplanan örgütten yaz aylarına dair endişe veren bir uyarı geldi.

DSÖ’DEN KORKUTAN UYARI

Afrika dışında çok nadir görülen bir viral enfeksiyon olan maymun çiçeği vakaları hızla artarken DSÖ, yaz aylarında düzenlenecek festivaller ve partilerle virüsün Avrupa’da yayılmasının hızlanacağı konusunda uyarı yaptı. İngiliz sağlık yetkilileri ise birçok vakanın henüz tespit edilmediğini ve vaka sayısının hızla artmasını beklediklerini belirtti.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?

Maymun çiçeği virüsü (monkeypox), klinik olarak daha az şiddetli olmasına rağmen, geçmişte çiçek hastalarında görülenlere çok benzer semptomları olan viral bir hastalıktır.

Maymun çiçeği, 1980’li yıllarda tamamen ortadan kalkan çiçek hastalığının daha az bulaşıcı hali olarak adlandırılıyor. ABD Hastalık Kontrol Merkezi’ne (CDC) göre maymun çiçeği, virüs enfeksiyonu sonucu meydana gelen nadir hastalıklardan biri. Maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor.

DSÖ verileri, maymun çiçeği virüsünün ilk olarak Orta ve Batı Afrika’daki tropik yağmur ormanlarında ortaya çıktığını ortaya koyuyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı’na (UKHSA) göre, maymun çiçeği insanlar arasında kolayca yayılmıyor. Öte yandan maymun çiçeği, nadir görülen bir viral enfeksiyon.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

DSÖ’ye göre, maymun çiçeği virüsü klinik olarak ateş, kızarıklık ve şişmiş lenf düğümleri ile kendini gösterir, bir dizi tıbbi komplikasyona yol açabilir.

Maymun çiçeği enfeksiyonun belirtileri arasında ateş, döküntü, sırt ağrısı, kas ağrıları, enerji eksikliği, şiddetli baş ağrısı şişmiş lenf düğümleri en sık görülenler arasında. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, ateşin başlamasından 1-3 gün sonra deri döküntüleri meydana geliyor. Döküntüler en çok yüzde görülüyor. Ancak avuç içi, ayak tabanları ve ağızda da baş gösteriyor.

Maymun çiçeği enfeksiyonunun kuluçka süresi genellikle 6 ila 13 gün olarak biliniyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bu süre 5 ila 21 gün arasında değişebiliyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?

Bu virüs, çiçek hastalığının daha hafif semptomlara neden olan ve daha az ölümcül hastalığa yol açan bir çeşit akraba virüsü olarak biliniyor. Genellikle hafif geçiriliyor ancak virüsün Kongo türünün yüzde 10’a kadar ölüm riski olduğu biliniyor.

7 SORU 7 CEVAP l Git gide yayılıyor... Maymun çiçeği hastalığı hakkında ne biliyoruz? Dünya, çiçek virüsünün bir türü olan ‘maymun çiçeği’ hastalığı ile alarmda… İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsünün farklı ülkelere de sıçraması endişeleri artırıyor. Afrika kökenli virüs hızla yayılıyor. ABD, Kanada, Fransa, Belçika, Portekiz, İtalya, İsveç, Avustralya, Almanya ve İsrail virüs vakalarını resmi olarak bildirenler arasında. Virüsün yeni bir salgına yol açıp açmayacağı tartışılıyor. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir, neden olur, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü? Tedavisi ve aşısı var mı? İşte salgın korkusu oluşturan virüs hakkında merak edilen sorular ve cevapları…

Dünya alarmda: Maymun çiçeği virüsü 4 ülkeye daha sıçradı İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere’de görülen ve dünya genelinde hızla yayılan maymun çiçeği virüsü, 4 ülkede daha görüldü. Bugüne kadar 7 ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsü; Fransa, Belçika, Almanya ve Avustralya'ya da sıçradı.

Dünya diken üstünde! Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor: CDC’den dikkat çeken açıklama 2 yılı aşkın süredir koronavirüsün pençesinde olan dünya, şimdi de maymun çiçeği virüsü için alarma geçti. Maymun çiçeği virüsü (Monkeypox); İngiltere, ABD, İspanya, Portekiz ve Kanada’nın ardından İtalya, İsveç ve Belçika'da da görüldü. Virüs üç ülkeye daha sıçrarken, yeni salgın ile ilgili merakla beklenen açıklama ABD’nin en yetkili kurumu olan CDC’den geldi.