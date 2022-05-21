Türkiye Gazetesi

“Yaz mevsimi hamileleri daha çok etkiliyor. Özellikle kilo alımı, akciğer hacminin küçülmesi gibi durumlar anne adaylarının zorlanmasına neden olabiliyor” diyen Dr. Öğr. Üyesi Şefik Gökçe, anne adaylarına yazın dikkat etmeleri gerekenleri söyledi.

GEBELİKTE SIVI KAYBINA DİKKAT!

Yaz aylarında hissedilen bunaltıcı sıcaklıklar başta hamileler olmak üzere pek çok kişiyi yorar. Ciddi sıvı kaybının yaşandığı aşırı sıcak ve nemli havalarda hamileliği rahat geçirmek daha fazla önemli hâle gelir. Özellikle gebelik sürecinde görülen akciğer hacminin azalması, anne adaylarının daha güç nefes alıp vermesine neden olabilir. Gebelik süresince yeteri kadar sıvı tüketilmediğinde dehidratasyon sorunu ortaya çıkar. Anne adayının kan basıncının düşmesi, kandaki tuz ve şeker oranının bozulması, nabız hızlanması gibi problemlere yol açan bu durum, yeteri kadar sıvı tüketimi sayesinde dengelenir. Ayrıca sıvı eksikliği doğrudan bebeğin gelişimi üzerinde de etkili olur. Bebeği saran amniyon sıvısının azalması gelişimin yavaşlamasına hatta durmasına yol açabilir. Dolayısıyla özellikle yaz aylarında su tüketimi 3 ile 4 litre arasında olmalıdır.

BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKILMAMALI

Hamilelik sürecinde kandaki östrojen hormonun artması, güneş ışınlarına karşı hassasiyetin yükselmesine neden olabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmak hem anne adayı hem de bebek için zararlı etkenlere yol açar. Özellikle açık havada yapılan egzersizler sırasında dışarıya çıkma saatlerini düzenlemek son derece önemli. Güneş çarpması, kalp basıncının artması, nefes darlığı gibi sağlığı etkileyen durumlar için 11.00 ile 17.00 arasında güneşe çıkmamak gerekiyor. Bunun yerine günün ilk ışıklarıyla veya akşamüzeri hafif tempolu yürüyüşler yapılabilir. Yeryüzüne dik açıyla ulaşan güneş ışınları; ciltte lekelenmeye yol açabilir. Bunun için güneşe çıkmadan 30 dakika önce mutlaka güneş kremi kullanılmalı. Ayrıca şapka, güneş gözlüğü, açık renkli keten kıyafetler de açık hava egzersizlerinde hamilelerin rahat etmesine yardımcı olmaktadır.

YAZIN HAMİLE BESLENMESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

-Yaz aylarında hamilelik geçirenler taze meyve ve sebzelere daha kolay ulaşma imkânına sahip olur. Yaz aylarında meyve ve sebze çeşitliliği sayesinde hamiler için bol bol vitaminli gıdalar tüketmek hem bebeğin hem de anne adayının sağlığı açısından son derece önemli.

-Taze meyve suları, sebze yemekleri; vitamin ve mineral alımında oldukça etkili rol oynar. Bunların yanı sıra soda içmek de vücudun aşırı sıcaktan kaybettiği tuz ve minerallerin geri alınmasına yardımcı olur.

-Tüm bunlara ek olarak folik asit alımına devam edilmeli. Doğal kaynaklardan ve takviye ürünlerden yeteri düzeyde alınan folik asit, hem hamilelik boyunca hem de doğumdan sonra da tüketilmelidir. Doğal yollardan gıdalarla alınan folik asit düzeyinin zaman içerisinde azaldığı gözlemlendiği için yapılan son çalışmalar gösteriyor ki günlük 600 mikrogram folik asit takviyesi anne karnındaki bebeğin erken dönemde gelişimi için son derece önemlidir.

-İyot, çinko, selenyum, magnezyum, D vitamini, B vitaminleri, demir, kalsiyum gibi bileşenler anne karnındaki bebeğin gelişimine destek olur. Dolayısıyla bu tip faydalı bileşenleri doğal yollardan ve takviye ürünlerle almak da yaz aylarında sağlıklı bir hamilelik geçirilmesine yardımcı olur.

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