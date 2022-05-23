Türkiye Gazetesi

Maymun çiçeği virüsü hızla yayılırken Belçika hastalığın yayılmasını engellemek için karantina kararı aldı. Belçika, bir haftada 3 vaka tespit edilmesinin ardından maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük zorunlu karantina getiren ilk ülke oldu.

Yerel medyaya göre, Flaman sağlık yetkilileri, 20 Mayıs'ta 3 vaka bulunmasının ardından salgınla ilgili politika izlemek için toplandı ve virüs tespit edilen kişilere 21 günlük karantina şartı getirdi.

Yüksek riskli temas dahilindeki kişilerin kendilerini izole etmesi istenmezken, özellikle bağışıklığı düşük kişilerden uzak durmaları tavsiye edildi.

Belçika'da ilk vaka 19 Mayıs'ta görülmüştü.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken, 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Maymun çiçeği virüsü yayılıyor, Avusturya'da ilk vaka görüldü Maymun çiçeği virüsünü hızla yayılmaya devam ediyor. Son haber Avusturya'dan geldi, başkent Viyana'da hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki bir kişinin de bu virüse yakalandığı tespit edildi.

Sağlık Bakanı Koca'dan maymun çiçeği hastalığı açıklaması Sağlık Bakanı Koca'dan maymun çiçeği hastalığı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, maymun çiçeği hastalığı ile ilgili endişelenmemesi gerekildiğini belirterek "Bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz" dedi.

Dünyada maymun çiçeği endişesi: Spesifik bir tedavisi yok Dünyada maymun çiçeği virüsü paniği büyüyor. Virüs ilk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere’de görülmüştü. Sonrasında Avrupa’da birçok ülkeye ve Amerika’ya da sıçradı. Peki, yaklaşan yaz aylarında virüs yayılımı nasıl olacak? Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk açıklamalarda bulundu.