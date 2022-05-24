Türkiye Gazetesi

Tıp dünyasındaki ilerlemelere rağmen yaraların iyileştirilmesi konusunda insanoğlunun başvurabileceği seçenekler sınırlı. Küçük kesiklere yara bandı ile müdahale edilirken derin kesiklerde ise doktorlar dikiş atma, yapışkan maddeler kullanma ya da pıhtılaşmaya sebep olan solüsyonlar uygulama gibi yollara başvurur. Bu geleneksel yöntemler bazen kullanılan tıbbi maddelerin vücuda sızmasıyla enfeksiyona, ciddi vakalarda da septisemiye (kan zehirlenmesi) sebep olabilir.

Ancak şimdi İsviçre’nin Zürih şehrinde Federal Teknoloji Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, yaraların iyileştirilmesi için büyük bir yenilik geliştirdi: Lazerli doku lehimleme.

DOKULARI BİRBİRİNE BAĞLIYOR

Bu teknikte, kanda albümin denilen proteinler ve titanyum nitrür gibi küçük metal alaşım parçacıkları gibi biyolojik olarak vücuda uyumlu malzemelerden yapılmış bir macun, lazer ışığıyla ısıtılır. Lazer macuna uygulandığında koruyucu bir tabaka oluşturur, dokuyu birbirine bağlar.

YAKINDA UYGULANACAK

Tesisatçıların metal boruları birleştirmek için lehim kullanmasına benzeyen tekniğin, yakında cerrahlar tarafından yaraları tedavi etmek için sıklıkla uygulanması bekleniyor.

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