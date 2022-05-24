Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda gelişmelerin tersine döndüğü görüldü. Öyle ki vaka ve vefat sayılardında düne nazaran artış yaşandı.
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı arttı
24.05.2022 - 20:41 | Son Güncelleme: 24.05.2022 - 20:50
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 6 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 1000 yeni vaka tespit edildi.
Etiketler : maske,koronavirüs,türkiye,
864558 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/864558.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER