Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA), DSÖ’nün görevdeki Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ikinci kez Genel Direktör olarak seçildi. Bu yıl tek aday olan Ghebreyesus, 2017 Mayıs ayında düzenlenen 70’inci DSA’da göreve seçilmişti.

2027'YE KADAR GÖREVDE OLACAK

Ghebreyesus, yeniden seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, DSÖ ailesini sıkı çalışmaları için takdir ederek, DSÖ üye ülkelerine kendisine olan güvenleri için teşekkür etti. Ghebreyesus, DSÖ’nün önceliklerinin sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, birinci basamak sağlık hizmetleri, acil durumlara hazırlık ve müdahale ile bilim, inovasyon ve dijitalleşme olduğunu aktardı.

Ghebreyesus’un 16 Ağustos 2022'de başlayacak olan ikinci dönemi, 15 Ağustos 2027'de sona erecek.

DSÖ’den maymun çiçeği virüsü uyarısı: Yaz aylarında artabilir İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere'de tespit edilen maymun çiçeği virüsünün ilerleyen günlerde çeşitli Avrupa ülkeleri ve ABD'ye yayılması endişeleri artırdı. Maymun çiçeği virüsü vakaları artarken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün olağanüstü toplantı düzenledi.

DSÖ'den korkutan açıklama: Covid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, bazı bölgelerde koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekerek, virüsün ne şekilde mutasyona uğradığını anlamanın giderek zorlaşmasından endişe duyduğunu açıkladı.

DSÖ'den Covid-19 raporu: Ölümler 2 milyonu geçti Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin 2 milyonu geçtiğini duyurdu.