Yaza merhaba demeye hazırlandığımız şu günlerde insanları yine bir zayıflama telaşı aldı. Neredeyse her yıl bir başka diyet moda oluyor. Moda diyetleri Sabri Ülker Vakfı ve The Nutrition Society ortaklığında Türkiye’de ilk defa düzenlenecek 'Sağlık İçin Beslenmenin Rolü' konferansı için ülkemizde bulunan beslenme konusunda dünyaca ünlü uzmanlar The Nutrition Society Başkanı Julie Lovegrove ve İngiltere’deki Royal Society Of Medicine Üyesi Prof. Dr. Julian Stowell’a sorduk.

Tek besine dayalı ve kısa sürede kilo verdirdiği iddiasıyla orta çıkan diyet modellerinden uzak durulması konusunda uyarıda bulunan Julie Lovegrove "Uzun süre bir tek besini tüketmeyi tavsiye eden diyetler bir süre için kilo verdirebilir. Ancak bu tür beslenme hem sürdürülemez hem de tüketmediğiniz besinler yüzünden vücudunuzda meydana gelen eksiklikler organlarınızda hasar bırakabilir. Üstelik bu tür diyetlerle verilen kilolar fazlasıyla geri alınır çünkü vücudunuz ‘yokluk sendromu’na girerek yağ depolamaya başlar. Süper gıda ya da süper diyet diye bir şey olamaz" dedi.

İŞİN SIRRI DENGEDE

Kilo almamak için dengeli beslenmek yani her yiyecekten gerektiği kadar yemenin ve aşırıya kaçmamanın bütün hayat boyunca uygulanacak bir kural olarak kabul edilmesini tavsiye eden Lovegrove "Bunun yanında hayatınıza mutlaka düzenli hareketi katmalısınız. Tükettiğiniz yiyecekleri yakmazsanız kilo almanız kaçınılmaz. Bunun için de şehirlerde spor yapabilecek alanların bulunması gerekir" diye anlattı.

SOSYAL MEDYADAKİ FIRSATÇILARDAN UZAK DURUN

Obezitenin bütün dünya için en önemli sağlık problemlerinin başında geldiğini söyleyen Prof. Dr. Stowell, aynı zamanda bilgi kirliliğinin de en yoğun olduğu alanlardan biri olduğuna işaret ederek "İnsanlar sağlık için kilo kaybının önemli olduğunu biliyor ama nasıl sağlıklı kilo vereceğini bilmiyor. Sosyal medyada kendilerine kazanç sağlamaya çalışan kişilerin popüler olmak uğruna verdiği tavsiyelerle kısa sürede kilo verebileceğine inananlar, sonunda zararlı çıkıyor. Sosyal medya tavsiyelerinden uzak durun. Beslenme uzmanlarının söylediklerine kulak verin. Birkaç kişinin kişisel kanaatine dayalı tavsiyeler yerine bilimsel tavsiyeleri uygulayın. Bunlar size sıradan gelebilir ancak doğrusu budur" dedi.

EN KİRLİ ALAN 'BESLENME TAVSİYELERİ'

Obezitenin artışında en önemli etkenlerden birinin 'eğitimsizlik' olduğunu söyleyen Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, beslenme konusundaki eğitimin ilkokul yıllarından itibaren verilerek insanların hayat tarzı hâline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Toplumun daha çok çevrelerindeki kişilerden beslenme tavsiyesi aldıklarını hatırlatan Mutuş "Bu bazen komşu, bazen sosyal medya, bazen de geleneksel medya oluyor. Bu alanda büyük bir bilgi kirliliği var. Sağlık okuryazarlığının ülkemizde çok düşük olması insanların duyduklarını doğru yorumlamalarını engelliyor. Bugün araştırmalara baktığımızda ülkemizde 35 milyon kişinin sağlık konusunda doğru okuma yapamadığını görüyoruz. Bilgisi en düşük olanların en çok sayıda hastalıklara sahip olduğu görülüyor" diye anlattı.

MEVSİMİNDEKİ YİYECEKLERİ TÜKETİN

Gıda enflasyonunun sağlıklı beslenme konusundaki tavsiyelerin önündeki önemli engellerden biri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Stowell bu konuda da yerel gıdaları tüketmeyi tavsiye ediyor. Türkiye’nin bir tarım ülkesi olması açısından son derece şanslı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Stowell "Mevsim sebze meyveleri her zaman daha ucuz ve daha sağlıklı olur. Gıda pahalılığının önüne böyle geçebilirsiniz" dedi.

