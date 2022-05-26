Türkiye Gazetesi

Son günlerde çok konuşulan maymun çiçeği virüsü viral bir hastalık. İlk olarak 1970 yılında Kongo Cumhuriyet’inde görülen ve daha çok Orta ve Batı Afrika’da olmak üzere her yıl birkaç yüz kişide görülen Maymun Çiçeği virüsü diğer kıtalardaki vaka artışıyla endişelere neden oldu.

ASIL KAYNAĞI MAYMUNLAR DEĞİL

Virüsün Afrika’dan hayvanlar ve insanlar aracılığıyla diğer kıtalara yayılabildiğine dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Diğer kıtalardaki vaka sayısı ilk kez bu kadar çok. 13-21 Mayıs tarihlerinde Avrupa, Amerika ve Avustralya’da 92 doğrulanmış vaka ve 28 şüpheli saptandı. Hastalığın etkeni Monkeypox virüs’tür. Her ne kadar isminde maymun olsa da asıl kaynak sincap, sıçan, fare gibi kemirgenlerdir. İnsanlara da bu hayvanlardan geçer” diye konuştu.

İNSANDAN İNSANA BÖYLE GEÇİYOR

Bulaşmanın daha çok hayvandan olmakla birlikte insandan insana da yakın temasla olabileceğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Maymun çiçeği virüsü temel olarak vücutta deri bütünlüğü bozulmuş alanlardan enfekte havyan sıvılarının teması ile bulaşır. İnsandan insana ise vücut sıvılarının temasının yanında, damlacık yoluyla da geçiyor. Hastalık büyük damlacıklarla, yüz yüze yakın temasla bulaşıyor” dedi.

Hastalık 2-4 hafta içinde kendiliğinden iyileşse de, uzmanı, küçük çocuklarda ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde virüsün ağır bir tablo oluşturabileceğini belirtti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN KULUÇKA SÜRESİ KAÇ GÜN?

Maymun çiçeği virüsünün ateş, baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, halsizlik ve ateş düştükten sonra ortaya çıkan deri döküntülerine neden olabildiğini söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, “Kuluçka süresi 6-13 gündür. Döküntüler su çiçeği ve çiçek hastalığına benzer ancak lenf bezi şişliği bu hastalıklardan ayırır. Tanısı için seyahat öyküsü ve lezyonlardan alınan PCR testi önemli. Kanda çok kısa kaldığından kan testi gibi yöntemler tanı koydurucu değildir” şeklinde konuştu.

ÇİÇEK AŞISI YÜZDE 85 KORUMA SAĞLIYOR

Maymun çiçeği hastalığı tedavisinin çok net olmadığını ancak bazı antiviral ilaçların kullanılabildiğini söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, “FDA onaylı zayıflatılmış aşı mevcut. Dünya Sağlık Örgütü de çiçek aşısının yüzde 85 koruma sağladığını bildirdi. Ancak su çiçeği aşısı ile karıştırılmamalı. Çiçek hastalığı 1970’lerde ortadan kalktığından aşı en son 40-50 yaş arası kişilere uygulandı. Dolayısıyla 40 yaş altı kişiler bu hastalık için duyarlı” dedi.

Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması: Türkiye'de vaka yok SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilen sorulara cevap verdi. Koca açıklamasında "Türkiye'de maymun çiçeği vakası yok, pandemiye sebep olacağına inanmıyorum" dedi.

7 SORU 7 CEVAP l Git gide yayılıyor... Maymun çiçeği hastalığı hakkında ne biliyoruz? Dünya, çiçek virüsünün bir türü olan ‘maymun çiçeği’ hastalığı ile alarmda… İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsünün farklı ülkelere de sıçraması endişeleri artırıyor. Afrika kökenli virüs hızla yayılıyor. ABD, Kanada, Fransa, Belçika, Portekiz, İtalya, İsveç, Avustralya, Almanya ve İsrail virüs vakalarını resmi olarak bildirenler arasında. Virüsün yeni bir salgına yol açıp açmayacağı tartışılıyor. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir, neden olur, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü? Tedavisi ve aşısı var mı? İşte salgın korkusu oluşturan virüs hakkında merak edilen sorular ve cevapları…