Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda gelişmelerin tersine döndüğü görüldü. Öyle ki bir süredir düşüş bandında olan vaka ve vefat sayıları 3 gündür artış bandınd ailerlediği gözlemlendi.