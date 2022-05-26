Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda gelişmelerin tersine döndüğü görüldü. Öyle ki bir süredir düşüş bandında olan vaka ve vefat sayıları 3 gündür artış bandınd ailerlediği gözlemlendi.
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı artmaya devam ediyor
26.05.2022 - 20:00 | Son Güncelleme: 26.05.2022 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 5 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi.
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