Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Egzersizin düzenli ve günlük hayatın bir parçası olarak yapılması gerektiğini söyleyen G&G Clinic Kurusucu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökay Görmeli “Ne yazık ki spor yaptığını söyleyen birçok kişi hafta içindeki hareketsizliğinin acısını çıkarırcasına vücuduna yükleniyor ve kendi kendini sakatlıyor. Biz bunları ‘hafta sonu savaşçısı” olarak adlandırıyoruz” dedi.

PANDEMİDEN SONRA SAKATLIKLAR ARTTI

Özellikle pandemi sonrasında spor yaralanmaları ile gelenlerin sayısında artış olduğunu anlatan Prof. Dr. Görmeli “İki yıl boyunca süren kısıtlamalar yüzünden eve kapalı kalmak bize ortalama 5 kilo aldırdı. Öte yandan oturmak omurgaya en fazla yük bindiren pozisyonlardan biridir. Sürekli oturarak, ekran karşısında çalışmak omurga yapımızı bozdu ve duruş bozukluklarını ortaya çıkardı. Kısıtlamaların kalkmasıyla iki yıl hareketsiz kalanlar spor salonlarına ve sahillere koştu. Şu sıralar yaz hazırlığı da var. Göbek yapanlar bir ay içinde sıkılaşmaya, yağlarından kurtulmaya çalışıyor. Günde 20 bin adım atıyor, ağırlık çalışıyor. Bütün bu bilinçsiz hareketler, kişiyi menisküs ya da eklem hasarı ile bize getiriyor” diye konuştu.

KOŞMAYIN YÜRÜYÜN

“Hangi sporu yaparsanız yapın, düzenli yapın” diyen Prof. Dr. Görmeli, koşmak yerine yürümeyi tavsiye ediyor. Uygun bir ayakkabı ile her gün yürüyüş yapılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Görmeli “Koşmak aslında insan anatomisine uygun değil. Bu yüzden bulduğunuz her fırsatta yürüyerek kaslarınızı destekleyin” dedi.

HAREKET İYİ HİSSETTİRİR

Egzersiz sonrasında salgılanan endorfin, dopamin ve serotonin gibi hormonlar sayesinde kendimizi iyi hissederiz. Endorfin hafif bir ağrı kesici görevi görürken, serotonin antidepresan etkisi gösterir. Bu sebeple diyoruz ki; egzersiz iyi hissettirir, gülümsetir. Gülümsedikçe daha da fazla mutluluk hormonu salgılarız. Etkinin devam etmesi için egzersizi de düzenli ve sürekli yapmalıyız. Her gün 10-15 dakika yürümek bile sürekliliği sağlar.

EKLEM HASARI HER YAŞTA GÖRÜLÜYOR

Aşırı kullanmanın ve yaşlanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan eklem hasarı artık toplumda birçok kişiyi hem de daha genç yaşta etkiliyor. Obezite problemi yaklaştıkça dizlere binen yükün arttığını ifade eden Prof. Dr. Gökay Görmeli “Bu sebeple gençlerde de kıkırdak hasarı, menisküs harakı, bağ yırtıkları gibi sakatlanmaları daha çok görmeye başladık. Kas kütlesini artırıp yağ kütlesini azaltırsanız, kilo yüzünden eklemlerinize vereceğiz zararı en aza indirmiş olursunuz. Fazladan 1 kilo vermek, dizlere binen yükü 4-6 kat azaltır” diye konuştu.

YÜZÜ GENÇ BEDENİ YAŞLI BİR NESİL

Yaşlılığa karşı mücadele denince aklımıza hemen estetik cerrahi ya da cerrahi dışı girişimlerle yüzü, bedenin yaşlanan kısımlarını “gençleştirmek” geliyor. Bunun bir kandırmaca olduğunu söyleyen Prof. Dr. Görmeli “Fakat sadece yüzümüz yaşlanmıyor. Nasıl ki hiçbirimizin yüzü 10 sene önceki fotoğrafımızdaki gibi değilse, eklemlerimiz de, iç organlarımız da değil. O yüzden yaşlanmayı gerçekten durdurmak için çocukluktan itibaren egzersizin hayatın içine dâhil edilmesi gerekir” dedi.

Kadına ve sağlıkta şiddet yasası kabul edildi Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Böylelikle kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik kasten işlenen suçlar artık katalog suçlara girecek.