Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda gelişmelerin tersine döndüğü görüldü. Öyle ki günlerdir artış gösteren vaka ve vefat sayısı düştü.

Türk bilim insanları ispatladı: Covid-19 tedavisinde etkili Uzmanlar, koronavirüsle mücadelede zeytinyağı tüketilmesi önerisinde bulunuyordu. Türk bilim insanları, zeytinyağının covid-19’a faydasını kesin olarak kanıtlayan bir çalışma yapıldı. Koronavirüse yakalanan hastalar üzerinde dünyada ilk defa Giresun’da yapılan çalışmayla zeytinyağının hayat kurtaran etkisi bilimsel olarak kanıtlandı.

DSÖ’den korkutan açıklama: Covid bitmedi, dünya yeni salgınlara hazırlıklı değil İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere’de görülen maymun çiçeği virüsü yayılıyor. Virüs Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya, Danimarka ve İsrail dahil olmak üzere 16 ülke ve bölgede doğrulanırken Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama geldi. DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus “Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada” dedi.

DSÖ'den korkutan açıklama: Covid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, bazı bölgelerde koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekerek, virüsün ne şekilde mutasyona uğradığını anlamanın giderek zorlaşmasından endişe duyduğunu açıkladı.

Koronavirüs geçirenler dikkat: Bilim kurulu üyesinden Covid-19 sonrası için korkutan uyarı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Covid sonrası devam eden şikayetler konusunda uyarı yaptı. Şener, Türkiye’de yaklaşık 5 milyon insanda Covid-19 sonrası vücutta devam eden şikayetlerden oluşan klinik tabloların gözükeceğini söyledi.