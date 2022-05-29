Türkiye Gazetesi

Bağışıklık sistemini güçlendiren, protein bakımından zengin besinlerin başında gelen yumurta, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden. Yumurtanın en sağlıklı hali ise haşlanmışı. Haşlanmış yumurta kadar haşlanmış yumurtanın suyu da çok faydalı. Peki haşlanmış yumurta suyunun faydaları neler? Haşlanmış yumurta suyunun faydalarını okuduktan sonra bir daha haşladığınız yumurtanın suyunu lavaboya dökmeyeceksiniz.

YUMURTA SUYU NEYE İYİ GELİR?

Yumurtayı haşladığımız suyun yumurtanın kendisinden bulunan kalsiyumdan daha fazla kalsiyum içerdiği söylenmekte. Kemik erimesi ve kemik ağrısı gibi rahatsızlıklara iyi gelen yumurtanın suyunun da oldukça sağlıklı olduğu biliniyor.

HAŞLANMIŞ YUMURTA SUYU HANGİ ÇİÇEKLERE VERİLİR?

Yumurta suyunun içerisinde bulunan kalsiyum, bitkiler içinde oldukça yararlı. Normal su yerine yumurta suyu dökülen bitkilerin çiçekleri coşuyor. Sardunya için adeta can suyu olan yumurta suyu çiçeklerin sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor. Yumurta suyu menekşe gibi birçok çiçek için fayda sağlıyor.

HAŞLANMIŞ YUMURTA SUYUNUN SAÇA FAYDALARI

Protein bakımından zengin olan haşlanmış yumurta suyunu saçlarınıza da dökebilirsiniz. Bol miktarda protein içeren yumurtanın kaynatıldığında proteini çözülür, saçlarınıza yumurta suyu dökmeniz saçlarınızın oldukça canlı görünmesine yardımcı olur. Kuru saçlara ışıltı ve parlaklık katmak için yumurta suyunu mutlaka denemelisiniz.

DOĞAL KİREÇ SÖKÜCÜ

Haşlanmış yumurtanın suyunun bir diğer faydası ise doğal bir kireç sökücü olması. Tencere ve çaydanlığınızdaki kireci anında yok eder. Haşlanmış yumurtanızın kabuklarını alıp kaynatın üzerine biraz da sirke dökün, tüm kireci söküp atacak.