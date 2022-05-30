Türkiye Gazetesi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, tüketicileri marketlerde satılan FreshKampo ve HEB isimli çilek markalarını yememeleri konusunda uyardı.

ORGANİK ÇİLEKLER ARAŞTIRILIYOR

The Hill’de yer alan habere göre, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Hepatit A salgınıyla olası bir bağlantı olma ihtimaline karşı çok sayıda markette satılan iki marka organik çileği araştırıyor. Salgın ayrıca Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Kanada Halk Sağlığı Kurumu ve Kanada Gıda Denetleme Kurumu tarafından da araştırılıyor.

TOPLAM 17 VAKA BİLDİRİLDİ

ABD'de 15'i Kaliforniya’da, 1’i Minnesota'da ve 1’i Kuzey Dakota'da olmak üzere toplam 17 vaka ve 12 hastaneye yatış bildirildi.

Uzmanlar 5 Mart 2022 ile 25 Nisan 2022 arasında satın alınan çileklere karşı uyarıyor. Bununla birlikte, meyveleri satın alan ve daha sonra tüketmek üzere donduran tüketicilerin hemen çöpe atmaları tavsiye ediliyor.

BELİRTİLERE KARŞI UYARI

FDA ayrıca hepatit A enfeksiyonu belirtileri olduğunu düşünen kişileri en yakın hastaneler ve doktorlarla iletişime geçmeyi öneriyor. Yapılan uyarılarda “Bu semptomlar yorgunluk, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, koyu renkli idrar ve diğer rahatsızlıkları içerebilir” deniyor.

DSÖ VE CDC’DEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Pazar günü yaptığı açıklamada, 5 Nisan ile 26 Mayıs arasında 33 ülkede 650 pediatrik şiddetli hepatit vakasının rapor edildiğini söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) ise salgının olası bir nedeni olarak çocuklarda adenovirüs testi hakkında yeni bir kılavuz yayınladı. Ancak iki durumun bağlantılı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

DSÖ’den korkutan açıklama: Covid bitmedi, dünya yeni salgınlara hazırlıklı değil İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere’de görülen maymun çiçeği virüsü yayılıyor. Virüs Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya, Danimarka ve İsrail dahil olmak üzere 16 ülke ve bölgede doğrulanırken Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama geldi. DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus “Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada” dedi.

Profesörden 'maymun çiçeği' yorumu: Yeni bir salgın olabilir Maymun çiçeği hastalığı, dünyayı yeni bir pandemi endişesine sevk etti. Türk Profesör Dr. Hakan Leblebicioğlu, hastalığın sebeplerini anlattı, nasıl korunmak gerektiğini aktardı.