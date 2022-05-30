Türkiye Gazetesi

Sigaranın pek çok zararı var. Kronik hastalıklara neden olduğu için hayat kalitesini düşürüyor. Sigara kullanımı bir alışkanlık değil, bir madde bağımlılığı olarak tanımlanıyor. Sigara Bırakma Polikliniği’nden Doç. Dr. Sinem İliaz, “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” öncesinde sigara bırakma yolları hakkında bilgi verdi.

SİGARAYI AZALTARAK DEĞİL, ANİDEN BIRAKMALISINIZ

Sigaranın her dozu zararlı. Tüm vücuda zarar veren binlerce kimyasal içeriyor. Yüksek bağımlılık yapıcı etkiye sahiptir. Sadece kullanana değil, maruz kalana da zarar verir. Beyinde norepinefrin ve dopamin düzeyini artırarak uyarıcı, öforik ve keyif verici etki oluşturur. Sigarayı bırakma şekline göre başarı oranı aniden bırakanlarda %80 iken, azaltarak bırakanlarda % 6’dır. Dolayısıyla sigarayı azaltarak değil, aniden bırakmalısınız. Sigara içenlerin %67’si sigarayı bırakmak istiyor. Günde 10 adetten daha az sigara içenlerin sigara bırakma istekleri yapılan yayınlara göre daha az bulunmuştur.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN BİRÇOK TEDAVİ ÇEŞİDİ BULUNUYOR

Sigara kullanımının terkedilmesinde ilaç tedavisi yanı sıra davranış tedavisi de önemli bir yer tutuyor:

-Bırakma korkusunu sil.

-Yoksunluk semptomlarını öğren.

-Genellikle bırakmadan birkaç saat sonra başlayıp 2-3 günde en yüksek düzeye çıkacağını bil.

-Semptomların çoğunun 2-4 hafta içinde son bulacağını bil.

-Hekimin önerdiği baş etme stratejilerini anla ve uygula.

SİGARAYI BIRAKTIRAN TEDAVİLER

İlaçla tedavi seçenekleri arasında nikotin yerine koyma (replasman) tedavisi (NRT) ve hap tedavileri bulunur.

Nikotin replasman tedavisinde (NRT); sigaradan alınan nikotinin bir kısmı yerine konur. Nikotinin yavaş ama tedrici olarak salınımı çok daha az bağımlılık yapıcıdır. Yoksunluk semptomlarını azaltmaya yarar. Saf Nikotin salınımına yol açar. Sigara dumanındaki katran ve zehirli gazları içermez. Bant, sakız, burun spreyi, inhaler, ağız spreyi, dil üstü film tablet, sublingual (mikro) tablet veya pastil formlarında bulunmaktadır. Ülkemizde şimdilik sadece bant ve sakız formları mevcuttur.

1.Nikotin bantları

Sigara isteğini azaltır.

Sigara içince olan tatmin hissini azaltır.

Başlamadan önce sigara mutlaka bırakılmış olmalıdır.

Her gün aynı saatte başka bir yere yeni bir bant konulmalı, eskisi çıkarılmalıdır.

Hasta, deride kızarıklık veya döküntü olması halinde doktoruna haber vermelidir.

Yüzerken veya banyo yaparken yerinde bırakılabilir. Düşerse yenisi yapıştırılır.

2.Nikotin sakızları

Ani ve şiddetli sigara içme isteği olanlarda özellikle etkili

Saatte birden fazla alınmamalı

“Çiğne-park et” tekniği ile çiğnenmelidir.

Nikotin replasman tedavisi (NRT) kullanımı sigarayı bırakma oranını 2 katına çıkarır. Nikotin yerine koyma tedavisi, sigara içiminden çok daha emniyetlidir. Sigara dumanındaki toksinler olmadan nikotin sağlar. Kansere yol açtığı gösterilmemiştir. KOAH gelişmesinde rolü yoktur. Sigaranın verdiği nikotinden çok daha yavaş nikotin verir.

3. Bupropion

Bupropion etken maddeli ilaçların kullanımı sigarayı bırakma oranını 2 katına çıkarır. Sıklıkla sigara bırakma tedavisinde kullanılmaktadır. Beyinde sinir uçları üzerine etkisi vardır. Bupropion, nikotin yerine koyma tedavisi ile birlikte uygulanırsa sigara bırakma sonrası kilo alımını da azaltmaya yardımcı olur.

4. Vareniklin

Bu etken maddeli ilaçların çift etkili çalışma mekanizması var.

Sigara isteğini azaltır ve sigara içildiğinde alınan keyif hissini de azaltır.

Ciddi yan etkileri; bulantı, ciltte kaşıntı, kızarıklık döküntü, terleme artışı…

Hafif yan etkileri; baş ağrısı, anormal rüyalar, uyku güçlüğü, iştah artışı, iştah azalması, ağız kuruluğu, kabızlık veya ishal…

SİGARAYI BIRAKIRKEN İLK GÜN ÖNLEMLERİ

-Evinizdeki bütün sigaralardan kurtulun.

-Küllük, çakmak ve kibritlerinizden kurtulun.

-Elbiselerinizin ceplerinde, dolaplarda ya da arabanızda sigara arayın ve onlardan kurtulun.

-İş yerinizdeki bütün sigaralardan, kül tablalarından ve çakmaklarınızdan kurtulduğunuzdan emin olun.

-Kendinize iyi davranın. Beğendiğiniz bir yemek yiyin. Bir film seyredin. Uzun bir duş alın. Kafanızı sigaradan uzaklaştıracak şeyler yapın.

-Arkadaşlarınıza, ailenize ve iş arkadaşlarınıza sigarayı bıraktığınızı söyleyin.

-Sigarayı bırakma nedenlerinizi tekrar düşünün. Sigarayı bırakmanıza kim yardım edecek? Sigarayı bırakmakla kendinizi nasıl ödüllendireceksiniz? Sigara içmek yerine ne yapacaksınız?

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN TAVSİYELER

-Kendinize bir gün belirleyin ve kararlı olun. Ertelemeyin.

-Çevrenizde size sigarayı hatırlatan eşyaları ortadan kaldırın.

-Sigara bırakma nedenlerinizi yazın ve yanınızda bulundurun.

-Sevdiklerinizden bu süreçte destek isteyin.

-Bol bol yürüyüş yapın ve kilo almamak için yüksek kalorili atıştırmalıklardan uzak durun.

Tiryakilere çözüm: 50 dakikada sigarayı bıraktırıyor Pratisyen Hekim Dr. Selim Engez, biorezonans yöntemi ile sigarayı bırakmanın daha kolay olduğunu söyleyerek, “Sigara bağımlıları eğer isterlerse 50 dakikada sigarayı bırakmak mümkün” dedi.

Sigara içenlerin dikkatine: Bu besinler akciğerleri pırıl pırıl yapıyor, nikotini vücuttan atıyor Akciğerlerin sağlıklı olması için ilk olarak toksinlerden arınması şart. Bunun yolu ise bazı besinleri daha sık tüketmekten geçiyor. Uzmanlar sigaranın vücuda verdiği zararları her fırsatta vurguluyor. Sigarayı bırakmaya çalışan her birey alternatif tedavilerden yararlanıyor. İşte tam da bu noktada size yardımcı olacak ve nikotini vücuttan arındıracak bazı gıdalar mevcut. Uzmanların da tavsiye ettiği bu gıdaları sizin için bir araya getirdik. İşte akciğeri temizleyen besinler…

Sigarayı bırakmak isteyenlere uzmanından 'en sağlıklı' alternatif! Sigara kullanım yaşının giderek düştüğünü bildiren uzmanlar nikotin ihtiyacı için tiryakilere patlıcan önerdi. İçeriğinde bulunan nikotin sayesinde patlıcan, sigarayı bırakmak isteyenler için en sağlıklı alternatif.