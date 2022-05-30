Türkiye Gazetesi

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan kirazın kendisi kadar sapı da birçok derde şifa oluyor. Havaların ısınmasıyla kilo vermek ve verirken de vücut direncini güçlendirmek isteyen kişilerin ilk tercihi kiraz sapı oluyor. Genellikle çayı yapılarak tüketilen kiraz sapı, saf suyuyla da adeta şifa saçıyor. Peki kiraz sapı suyu nasıl elde edilir? Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? Kiraz sapı çayı neye iyi gelir?

KİRAZ SAPI VE ÇAYININ FAYDALARI

Dünya üzerinde en çok ülkemiz tarafından üretilen kiraz yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri. Kirazın kendisi kadar sapının da birçok faydasının olduğunu bilmiyorsanız şimdiden şaşırmaya hazır olun. İçindeki mineral ve vitaminlerle vücut direncini artıran kiraz sapı, kadınların zayıflamak için kullandığı bir numaralı yöntemdir. İşte kiraz sapı ve çayının faydaları:

- Kiraz sapı çayı idrar söktürücüdür ve bu özelliği sayesinde böbrekleri çalıştırarak böbreklerin işlevini sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini sağlar.

- Anti inflamatuar özelliktedir. Bu nedenle özellikle idrar yolu iltihabına iyi gelir.

- Kadınların regl döneminde sancılarını hafifletir.

- Adet söktürücü özelliği nedeniyle kadınların korkulu rüyası regl gecikmesi probleminin önüne geçer.

- Ödem atıcı etkisi ile kilo kontrolü sağlamak isteyen kişiler için zayıflamaya yardımcı olur.

- Prostata iyi gelir.

- İnsülini dengeleyerek kan şekeriyle ilgili rahatsızlıkların önüne geçebilir.

- Bağırsakların çalışmasını destekleyerek kabızlığı önler.

- Dinginleştirici etkisi nedeniyle sinirleri yatıştırır.

- Tansiyonu düşürür.

- Kanı sulandırarak inme risklerini azaltabilir.

- Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Peki bu şifa deposu olan kiraz sapı çayı nasıl yapılır? İşte kiraz sapı çayının tarifi:

Kirazlar tüketildikten hemen sonra kalan sapları kurutmak adına temiz bir kağıt veya tepsinin üstüne iyice yayılmalıdır. Birkaç gün boyunca güneş gören, temiz bir sahada bekletilmesi önemlidir. Kuruyan kiraz sapları, hava almayacak biçimde cam kavanoz içerisine konulabilir. Daha sonra tek kişilik kiraz sapı çayının hazırlanması adına 1.5- 2 su bardağı suyu, cezveye alınmalıdır. Bununla birlikte içerisine bir tutam kiraz sapı eklenerek 5 ile 10 dakika kaynatılmalıdır. Kaynatılan çay içerisinde kiraz saplarını ayırdıktan sonra çayın ılınması beklenmelidir. Daha sonra çay tüketilebilir.

KİRAZ SAPI ÇAYI NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Kiraz sapı çayı yemeklerden 1-2 saat sonra içilebilir. Uyku problemi yaşayanlarsa akşam uyumadan önce içebilirler.