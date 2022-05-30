Türkiye Gazetesi

İlk kez 1970'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen maymun çiçeği virüsü (monkeypox), son dönemlerde dünyanın farklı noktalarına yayılmaya başladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde bir grup araştırmacının maymun çiçeğine yönelik çalışması European Journal of Advanced Chemistry Research isimli uluslararası dergide yayımlandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Gerçek ve yüksek lisans öğrencisi Suray Jumamyradova, yeni aktif maddeler sentezleyerek önemli bir çalışmaya imza attı. Medipol Üniversitesi doktora öğrencisi Mesut Şentürk tarafından gerçekleştirilen Docking çalışmaları sonucunda da yeni moleküllerin FDA onaylı ilaç olan Cidofovir kadar etkili olduğu kanıtlandı. Akademisyenlerin yapmış olduğu çalışma European Journal of Advanced Chemistry Research isimli uluslararası dergide yayınlandı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR?

Maymun çiçeği, bu yıl ilk 7 Mayıs’ta İngiltere'de ortaya çıktı. Ardından Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine sıçradı. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüste vaka sayısı 200'ü geçti. Avrupa, Amerika ve Avustralya’da görülen hastalığın belirtileri arasında ateş, döküntü, sırt ağrısı, kas ağrıları, enerji eksikliği, şiddetli baş ağrısı şişmiş lenf düğümleri bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre şu ana kadar en çok vaka İngiltere'de (106) görüldü. İngiltere'nin ardından Portekiz'de 49, Kanada'da 26, İspanya'da 20, Hollanda'da 12 ve ABD'de 10 vaka kayıtlara geçti.

Nijerya'da maymun çiçeğinden ilk ölüm Nijerya, covid-19 sonrası dünyada birçok ülkede yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle ülkede ilk ölümün gerçekleştiğini bildirdi.

Canan Karatay’dan maymun çiçeği virüsü açıklaması: ‘Virüsten koruyor’ dediği ayrıntıya dikkat çekerek uyardı İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, son günlerde birçok ülkede görülen maymun çiçeği virüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Karatay, “Virüsten neden korkuyorsunuz ki? C vitamini, virüsleri öldürüyor. Maymun çiçeği virüsü de dahil, virüslerden korkmayın. Yüksek doz C vitamini virüsleri öldürür” dedi.