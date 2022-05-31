Türkiye Gazetesi

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Sosyal medya uygulamaların etkisiyle burun estetiğine olan talebin arttığını söyleyen Opr. Dr. Emel Peru Yücel “Yüzün tam ortasındaki burnumuz yüz görüntüsünün üçte birini oluşturur. Başarılı bir burun ameliyatında, değişen sadece burnumuzun şekli olmuyor kişinin öz güveni de artıyor. Burnumuz estetik açıdan önemli olduğu kadar, fonksiyon açısından da hayati bir öneme sahip. Sağlıklı nefes sağlıklı hayatı da beraberinde getirir. Dünyada en sık uygulanan estetik ameliyatlardan birisidir” dedi. Sosyal medya uygulamalarının yaygınlaşmasıyla burun estetiği taleplerinin de patladığını anlatan Opr. Dr. Yücel, “Eğer kişi ameliyatla düzeltilebilecek bir burun problemi varsa hiç düşünmeden bıçak altına yatıyor. Pandemi döneminde maske kullanımı da ameliyat izlerinin gizlenmesi avantajı sebebiyle estetik sayısını artırdı” diye anlattı.

İngiltere’de 18 yaş altına estetik operasyon reklam yasağı İngiltere'de göğüs büyütme gibi 18 yaş altı kişileri etkileyebilecek kozmetik operasyon reklamları, artık medyada yer alamayacak. Bu operasyonların yasakları televizyon ve sosyal medyayı da kapsıyor.