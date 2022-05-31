Türkiye Gazetesi

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Kısırlık problemi yaşayan yetişkin kadınların yüzde 30’unda endometriozis görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Ünlü “En sık görülen belirtileri ağrılı adet görme, düzensiz kasık ve bel ağrıları ile kısırlıktır. Bazen hiç belirti vermeyebilir. Bu hastalık, doğurganlık ve üreme çağında ortaya çıkan, östrojen hormonu bağımlı ve sadece kadınlarda görülen bir hastalık. En çok yumurtalıkları etkiliyor ama yumurtalık dışında da karın zarında, başka organlarda, hatta beyin ve gözde bile bu hastalın yayıldığı görülmüş. Endometriozis hastalığında belirtilerin aile tarafından ya da hasta tarafından ciddiye alınması ve doktora götürülmesi, bu çocukların her periyotta çok ciddi ağrılar çekmesini engeller” dedi.

Türk doktor menopozu bitirecek Yale Üniversitesindeki kendine ait laboratuvarında yumurtalık doku nakli ile ilgili çalışmalar yapan Prof. Dr. Kutluk Oktay, sağlıklı kadınlardan alınan yumurtalık dokusunun, menopoz sonrasında nakledilmesi ile kadınların istediği yaşta anne olmasını sağlayacak.